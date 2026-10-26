Leichte Kursverluste - Entspannung am französischen Markt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 122,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,35 Prozent.

Deutlich entspannt hat sich die Lage am französischen Anleihemarkt. Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Frankreich vor unerwartet bestätigt. Die Bonitätsnote bleibe unverändert bei "Aa3". Am Markt war wegen der angespannten Haushaltslage und der jüngsten gewaltsamen Proteste gegen eine geplante Sparpolitik damit gerechnet worden, dass Moody's den beiden anderen wichtigen Ratingagenturen S&P und Fitch folgt und die Kreditbewertung ebenfalls senkt.