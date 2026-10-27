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    Silber für die Elektrifizierung: Zwei Minenprojekte im Blick

    Elektromobilität

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    Elektromobilität stützt den langfristigen Silberbedarf. 2025 fehlten dem Silbermarkt rund 40 Millionen Unzen; Sierra Madre und Silver Tiger treiben ihre Projekte in Mexiko voran.

    Elektromobilität - Silber für die Elektrifizierung: Zwei Minenprojekte im Blick

    Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Silver Tiger Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.10.2026, 11:53 Uhr Berlin/Zürich.

     

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    Silber spielt bei der Elektrifizierung eine wichtige Rolle. Das Metall wird in elektrischen Kontakten, Steuerungstechnik und Leistungselektronik eingesetzt. Batterieelektrische Fahrzeuge benötigen mehr Silber als vergleichbare Verbrenner; der Verbrauch hängt jedoch von Bauart und Ausstattung ab.

     

    Laut World Silver Survey 2026 stieg die weltweite Minenproduktion 2025 auf 846,6 Millionen Unzen. Die Nachfrage lag bei rund 1,13 Milliarden Unzen. Unter Berücksichtigung von Recycling und weiteren Angebotsquellen blieb ein physisches Marktdefizit von rund 40 Millionen Unzen.

     

    Das Silver Institute erwartet für den Automobilsektor bis 2031 ein durchschnittliches jährliches Nachfragewachstum von 3,4 Prozent. Allerdings verringern Materialeinsparungen und Substitution in anderen Anwendungen den Verbrauch je Einheit. Ein steigender Elektrifizierungsgrad bedeutet deshalb nicht automatisch eine höhere gesamte industrielle Silbernachfrage.

     

    Sierra Madre erweitert La Guitarra

     

    Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre ... - betreibt den La-Guitarra-Komplex in Mexiko. Nach dem Wiederanlauf der Produktion arbeitet das Unternehmen am höheren Durchsatz. Der Ausbau soll die vorhandene Infrastruktur stärker auslasten; die Umsetzung hängt unter anderem von Technik, Kosten und Betriebsabläufen ab.

     

    Mit Del Toro in Zacatecas verfügt Sierra Madre zudem über einen ehemals produzierenden Komplex mit drei Untertagebergwerken und Flotationsanlage. Laut Unternehmensplanung sollen die Wiederinbetriebnahmearbeiten Mitte 2027 beginnen und erste Produktion Mitte 2028 folgen.

     

    Silver Tiger baut El Tigre aus

     

    Silver Tiger Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/silver-tiger ... - entwickelt das Silber-Gold-Projekt El Tigre in Sonora. Für die oberflächennahe Stockwork-Zone liegt eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie vor; daneben untersucht das Unternehmen weitere untertägige Bereiche. Die geplante Inbetriebnahme Ende 2027 bleibt ein Unternehmensziel.

     

    In der Caleigh-Ader meldete Silver Tiger 7.715 g/t Silberäquivalent über 2,1 Meter, einschließlich eines höhergradigen Teilabschnitts. Die Werte beruhen auf Äquivalenzannahmen; Bohrlochlängen sind keine bestätigten wahren Mächtigkeiten. Zusätzlich meldete das Unternehmen im Oktober einen Baufortschritt und den Abschluss einer Finanzierung von rund 100 Millionen CAD.

     

    Fazit: Sierra Madre und Silver Tiger vor Meilensteinen

     

    Die Elektrifizierung eröffnet Silber längerfristig Nachfragechancen. Sierra Madre arbeitet an La Guitarra und Del Toro, Silver Tiger am Bau von El Tigre. Finanzierung, Genehmigungen und operative Umsetzung bleiben entscheidend.

     

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Sierra Madre Gold and Silver https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-s ... und Silver Tiger Metals https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/silver-tiger-metals-inc.

     

    Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ....

     

    Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,
    Ihr
    Marc Ollinger
    Swiss Resource Capital AG

     

    Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

     

    Quellen: Silver Institute, World Silver Survey 2026 (15.04.2026): https://silverinstitute.org/elevated-lease-rates-regional-liquidity-ti ...· Sierra Madre, Del Toro: https://sierramadregoldandsilver.com/read/auto-news-1779481171   Silver Tiger, Meldungen September/Oktober 2026: https://silvertigermetals.com/news/2026/

    Teaser Bild: Sierra Madre

     

    Transparenz und Interessenkonflikte

    Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) und Silver Tiger Metals Inc. (TSX: SLVR). Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 26.10.2026: Weder die Autorin Ingrid Heinritzi noch SRC halten Aktien, Optionen, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der beiden Emittenten. Beide Emittenten sind nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Die Emittenten haben den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

     

    Methodik und Risiken

    Redaktionsstand: 26.10.2026. Öffentliche Primärquellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben wurden nicht unabhängig technisch verifiziert. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Qualified Person der herangezogenen Sierra-Madre-Meldung: Gregory Smith, P.Geo., Director. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Zeitpläne setzen Finanzierung, Genehmigungen und technische Umsetzung voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Bau-, Umwelt-, Länder-, Verwässerungs-, Silberpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

     

    Hinweise und Haftung

    Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftung ist nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen; ausgenommen sind Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende Haftung und Verletzungen wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist sie auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde für Recherche und Bearbeitung eingesetzt. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

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    Verfasst von Swiss Resource Capital AG
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    Elektromobilität Silber für die Elektrifizierung: Zwei Minenprojekte im Blick Elektromobilität stützt den langfristigen Silberbedarf. 2025 fehlten dem Silbermarkt rund 40 Millionen Unzen; Sierra Madre und Silver Tiger treiben ihre Projekte in Mexiko voran.
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