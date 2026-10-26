RBC stuft Meta auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der Ankündigung von Anteilsverkäufen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Jetzt zähle für die Investoren vor allem die Rendite, schrieb Brad Erickson am Montag. Da die Finanzierungsrunde voraussichtlich höhere Investitionsausgaben im nächsten Jahr und eine damit einhergehende Verwässerung des Aktienkapitals zur Folge haben werde, liege der Fokus weiterhin auf dem Kerngeschäft des Plattform-Konzerns, nämlich dem Wachstum im Anzeigenbereich (teilweise getrieben durch Künstliche Intelligenz). Zudem gehe es auch um die Erschließung zusätzlicher Geschäftsmöglichkeiten sowie um die Marktführerschaft im Bereich innovativer Geschäftsmodelle./la/heDies schrieb Brad Erickson am Montag./robVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 574,6EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 800

Kursziel alt: 800

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

