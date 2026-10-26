Deutsche Bank hebt Ziel für SpaceX auf 250 Dollar - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank hebt SpaceX-Kursziel auf 250 Dollar
- Einstufung bleibt Buy nach Quartalsergebnissen
- KI-Prognosen könnten zu niedrig angesetzt sein
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 133,1 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +69,30 %/+276,22 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 250 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Wie ich schon einmal erwähnt habe , bin ich nicht mehr der Jüngste und Musk lässt nun meine Geschichten aus den sience fiction Büchern meiner Jugend Wirklichkeit werden.Wir dürfen gespannt sein auf das was uns noch alles erwartet 🤓
Genau das ist auch meine Sichtweise. Bei allen Unkenrufe und bashing über Spacex und Tesla, stehen die Aktien nicht bei einem Euro oder Dollar, wie das so viele sehen wollen. Was teuer ist bleibt teuer, weil offensichtlich auf die Zukunft spekuliert wird und nicht auf ungelegte politische Eier. Das Meinungsbild in Deutschland ist wirklich sowas von realitätsfern, da müßten wir doch wirtschaftlich und politisch viel besser da stehen. Tun wir das? Wir ruinieren uns selbst, und manche zocken mit Derivaten noch auf den Niedergang. Wirklich krank.
Bin gespannt, wie die SpaceX Zahlen ausfallen. ich halte Elon Musk für einen absoluten Opportunisten. Es wird sich alles ändern, wenn sein hochbegabter Freund im Weißen Haus zur "Lame Duck" wird. Ich drücke den Demokraten die Daumen, das wird die ganze Welt weiter bringen.