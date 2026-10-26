Deutsche Bank hebt Ziel für SpaceX auf 250 Dollar - 'Buy'

Krebs44 schrieb gestern 16:41

Es ist wirklich unglaublich mit welcher Geschwindigkeit er die verschiedenen Projekte vorantreibt.Am Wochenende habe ich mich ein wenig mit KI (SI) beschäftigt.Mir ist jetzt klar, warum er die SI Hardware unbedingt in den Orbit bringen will. Zum einen wäre das Energieproblem damit gelöst( kostenlos von der Sonne)und zum anderen das Problem der Kühlung. Die Kühlung der Chips verbraucht den Löwenanteil der Energie und da ist die Positionierung der Hardware im Orbit optimal.Auf der Erde muss alles mit Wasser gekühlt werden und dieses muss auch wieder aufbereitet und gekühlt werden und dafür wird auch Unmengen an Hardware und Energie benötigt.Einige wie Google z.B. bauen deshalb Rechenzentren im Norden von Finnland.Sicherlich hat Musk noch mehr Aspekte berücksichtigt aber alleine diese beiden finde ich schon sehr überzeugend.Über die dafür benötigten Transportmittel verfügt er auch noch. Genial!

Wie ich schon einmal erwähnt habe , bin ich nicht mehr der Jüngste und Musk lässt nun meine Geschichten aus den sience fiction Büchern meiner Jugend Wirklichkeit werden.Wir dürfen gespannt sein auf das was uns noch alles erwartet 🤓