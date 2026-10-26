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    Deutsche Bank hebt Ziel für SpaceX auf 250 Dollar - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt SpaceX-Kursziel auf 250 Dollar
    • Einstufung bleibt Buy nach Quartalsergebnissen
    • KI-Prognosen könnten zu niedrig angesetzt sein
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für SpaceX auf 250 Dollar - 'Buy'
    Foto: stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne./tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 133,1 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +69,30 %/+276,22 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 250 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00$, was eine Steigerung von +67,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das diskutierte JPMorgan-Kursziel von 500 Dollar, Zweifel an der Bewertung und einen genannten fairen Wert von 95 Euro. Thema sind zudem das mögliche Ende der Haltefrist für 1,2 Milliarden Aktien und dessen Folgen für die Handelsumsätze. Fundamental werden Berichte über höhere Finanzierungskosten bei einer Schuldenaufnahme von 40 Milliarden Dollar sowie Frequenzkäufe und die FCC-Freigabe für 15.000 Satelliten zum Mobilfunkausbau besprochen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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