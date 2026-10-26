Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.10.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.019,81USD pro Feinunze und notiert damit +0,60 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 54,12USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,42 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 111,97USD und verzeichnet ein Minus von -2,74 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,85USD und verzeichnet ein Plus von +1,05 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.055,00USD
|-0,19 %
|Platin
|1.537,00USD
|-1,66 %
|Aluminium
|3.009,45USD
|-0,11 %
|Erdgas
|3,047USD
|+0,55 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -2,74 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.10.26, 17:29 Uhr.