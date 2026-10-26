Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.019,81USD pro Feinunze und notiert damit +0,60 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 54,12USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,42 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 111,97USD und verzeichnet ein Minus von -2,74 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,85USD und verzeichnet ein Plus von +1,05 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.055,00 USD -0,19 % Platin 1.537,00 USD -1,66 % Aluminium 3.009,45 USD -0,11 % Erdgas 3,047 USD +0,55 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -2,74 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.10.26, 17:29 Uhr.