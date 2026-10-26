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    Termine am 27. Oktober 2026

    TAGESVORSCHAU

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    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen präsentieren ihre Quartalszahlen
    • Konjunkturdaten aus Europa und den USA stehen an
    • DSGV-Pressekonferenz und EU-Agrarministertreffen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 27. Oktober 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk)
    07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk) 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3 Trading Update
    08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
    11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen
    11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
    12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen
    12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen
    17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
    18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen
    22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Paccar, Q3-Zahlen
    USA: Corning, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26
    09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26
    13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
    13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26
    15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26
    15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26
    15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz zum Weltspartag

    LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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