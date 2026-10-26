Paolo Moretti zum Group Chief Executive Officer ernannt

GENOA, Italien, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der neue Verwaltungsrat der RINA S.p.A. hat Paolo Moretti, derzeit General Manager, zum Vorstandsvorsitzenden der Gruppe ernannt. Moretti tritt die Nachfolge von Carlo Luzzatto an, der die Gruppe seit Dezember 2023 geleitet hat. Der Verwaltungsrat spricht Luzzatto seinen aufrichtigen Dank für sein Engagement für die Entwicklung der Gruppe aus. Ugo Salerno wird weiterhin als Verwaltungsratsvorsitzender tätig sein und die Verantwortung für Kommunikation und institutionelle Beziehungen tragen.

Der Führungswechsel markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung von RINA, im Einklang mit der Wachstumsstrategie, die mit den Aktionären, dem Registro Italiano Navale und dem Fondo Italiano d'Investimento, vereinbart wurde.

Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur hat Giosuè Vezzuto die Nachfolge von Paolo Moretti als CEO von RINA Services angetreten, dem Konzernteil, der in den Bereichen Schifffahrt und Zertifizierung tätig ist.

Ugo Salerno, Verwaltungsratsvorsitzender von RINA S.p.A.: „Wir haben einen außergewöhnlichen Wachstumskurs eingeschlagen und unseren Umsatz in den letzten fünf Jahren auf weit über eine Milliarde Euro mehr als verdoppelt. Heute treten wir in eine neue Phase ein, in der es darum geht, unsere Entwicklung weiter zu beschleunigen. Paolo Morettis Erfahrung, seine Marktkenntnis und sein Beitrag zum Wachstum der Gruppe bilden eine solide Grundlage für die Leitung von RINA, wobei er auf die hohe Qualität unserer Dienstleistungen und die Expertise unserer Mitarbeitenden aufbauen kann."

Paolo Moretti, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von RINA S.p.A.: „Ich habe einen Großteil meiner beruflichen Laufbahn bei RINA verbracht und konnte mich aus erster Hand von der Kompetenz unserer Mitarbeiter und der Fähigkeit des Unternehmens überzeugen, Veränderungen zu antizipieren. Ich übernehme diese Verantwortung mit großer Begeisterung und bin mir der damit verbundenen Verpflichtung voll und ganz bewusst. Unsere Herausforderung besteht darin, unsere strategischen Ziele weiterhin in greifbare Ergebnisse umzusetzen und in fortschrittlichere, zunehmend digitale Dienstleistungen zu investieren."

Der Schiffsbauingenieur Paolo Moretti kam 1997 zu RINA. Er hatte Positionen mit zunehmender Verantwortung in Italien und auf internationaler Ebene inne, wobei sein Schwerpunkt auf der strategischen und kommerziellen Entwicklung lag. Innerhalb der Gruppe leitete er mehrere Geschäftsbereiche und bekleidete Führungspositionen, darunter die des Geschäftsführers des Geschäftsbereichs Marine, des Executive Vice President für strategische Entwicklung im Bereich Marine sowie des Chief Commercial Officer. Von 2020 bis 2026 war er CEO von RINA Services.

RINA, ein führendes Zertifizierungs- und Ingenieurunternehmen, bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Infrastruktur und Mobilität, Zertifizierung, Industrie und Immobilien an. Mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro im Jahr 2025, mehr als 7.000 Mitarbeitern und 200 Niederlassungen in 70 Ländern weltweit ist RINA Mitglied wichtiger internationaler Organisationen und trägt zur Entwicklung neuer gesetzlicher Standards bei.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/rina-paolo-moretti-zum-group-chief-executive-officer-ernannt-302919606.html