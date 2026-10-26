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    DWS schränkt Rücknahme von Immobilienfonds ein - Zeit zur Selbstverteidigung

    Schadensersatz möglich?

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    Offene Immobilienfonds entpuppen sich immer mehr als Mogelpackung. Nun schränkt die DWS die Rücknahme des Fonds Grundbesitz Europa ein. So können sich Anleger wehren.

    Die Krise der offenen Immobilienfonds hat nun auch die DWS erreicht. Binnen weniger Monate haben die Milliardenfonds Grundbesitz Europa und Grundbesitz Global an der Börse jeweils rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Nun bestätigt die DWS, was zuvor gemunkelt wurde: Für den Immobilienfonds Grundbesitz Europa gibt es für Anleger ab sofort keine vollständige Rückzahlung ihrer Gelder mehr. Rücknahmeaufträge werden nur noch zu zehn Prozent ausgeführt. Das bedeutet: Wer Anteile im Wert von 1000 Euro verkaufen will, erhält von der DWS nur noch 100 Euro ausgezahlt. Den Rest der Anteile muss er behalten. Das gilt auch rückwirkend für Verkaufsaufträge, die in den vergangenen 12 Monaten erteilt worden sind, aber noch nicht ausgeführt wurden. Der Abschlag zwischen dem Börsenkurs und dem von der Fondsgesellschaft veröffentlichten inneren Wert der Immobilien liegt inzwischen bei rund 50 Prozent.

    Das ist ein weiterer dramatischer Fall in der andauernden Krise einer Anlageklasse, die auf einem großen Irrtum beruht: Dem Glauben, dass man eine wenig liquide und durchaus risikoreiche Anlageform, nämlich Immobilien, durch die Einbringung in einen Investmentfonds zu einer risikoarmen und zumindest einigermaßen liquiden Anlageform für konservative Anleger machen kann.

    Haben Sie Verluste mit offenen Immobilienfonds gemacht? Lassen Sie hier kostenlos und unverbindlich prüfen, ob Sie Anspruch auf Schadensersatz haben.

    Anleger, die mit offenen Immobilienfonds Geld verloren haben, sollten daher prüfen, ob sie Anspruch auf Schadensersatz haben. Dazu gibt es zwei Ansatzpunkte:

    Erstens: Wer nach dem 1. Januar 2023 gekauft hat, kann gegen die Fondsgesellschaft vorgehen, weil gegen die PRIIP-Verordnung der EU verstoßen wurde. Diese besagt, dass Anlageprodukte mit einem Risikoindikator gekennzeichnet werden müssen. Die meisten offenen Immobilienfonds wurden dabei in die Kategorie 1 und 2 (also risikoarm) eingestuft. Dies ist jedoch – unabhängig von der konkreten Wertentwicklung des Fonds – als Verstoß zu sehen. Für dieses Verfahren werden noch weitere Anleger gesucht, die den Fonds nach dem 1. Januar 2023 gekauft haben.

    Zweitens: Unabhängig vom Kaufdatum können Anleger Schadensersatz verlangen, wenn die Bank ihnen einen offenen Immobilienfonds empfohlen hat, obwohl dieser nicht zu ihren Anlagezielen passte oder die Risiken nicht ausreichend erklärt wurden. Besonders angreifbar ist die Beratung, wenn Kunden ausdrücklich eine sichere, konservative oder kurzfristig verfügbare Geldanlage suchten. 

    Wenig spricht derzeit dafür, dass sich die Lage bei offenen Immobilienfonds kurzfristig entspannt. Größer scheint dagegen die Gefahr, dass weitere Fonds in den Strudel hineingezogen werden und Abwertungen vornehmen oder sogar die Rücknahme von Anteilen beschränken müssen. Dafür sprechen auch die zuletzt deutlich gestiegenen Zinsen, die die Finanzierung von Immobilien verteuern.

    Gleichzeitig ist der kurzfristige Verkauf von Anteilen nur zu sehr hohen Abschlägen im börslichen Handel möglich. Viele konservative Anleger sitzen daher auf einem Investment mit Verlusten, aus dem sie nicht kurzfristig herauskommen.

    Wer mit seinen offenen Immobilienfonds unzufrieden ist, sollten prüfen lassen, ob er wirksam Anspruch auf Schadensersatz geltend machen kann. Die Chancen dafür dürften in vielen Fällen gut stehen. Dazu ist eine Prüfung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt sinnvoll. Eine solche Ersteinschätzung ist beispielsweise hier kostenlos und unverbindlich über die Interessengemeinschaft Widerruf möglich.

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    Roland Klaus
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    Roland Klaus arbeitet als freier Journalist und ist Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf (www.widerruf.info). Sie dient als Anlaufstelle für alle, die sich zum Thema Widerrufsjoker informieren und austauschen wollen und bietet eine kostenlose Prüfung von Widerrufsklauseln in Immobiliendarlehen, Kfz-Krediten und Lebensversicherungen an. Bekannt wurde Klaus als Frankfurter Börsenreporter für n-tv, N24 und den amerikanischen Finanzsender CNBC sowie als Autor des Buches Wirtschaftliche Selbstverteidigung.

    Sie erreichen Ihn unter www.widerruf.info
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    Verfasst von Roland Klaus
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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