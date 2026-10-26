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    Leichte Kursverluste

    US-Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen gaben nach, Rendite bei 4,98 Prozent
    • Ölpreissorgen bleiben wegen Huthi-Angriffen präsent
    • Fed wartet trotz hoher Inflation mit Zinsänderungen ab
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,04 Prozent auf 106,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,98 Prozent.

    Die Sorgen vor einer ölpreisbedingten Inflation bleibt präsent. Die Ölpreise verteidigten ihre deutlichen Preisaufschläge vom Freitag. Hintergrund sind zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Die Kämpfe drohen den Konflikt rund um die für den internationalen Rohstofftransport wichtige Straße von Hormus auszuweiten.

    Trotz der zuletzt hohen Inflation wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch voraussichtlich nicht verändern. Die Fed will nach Einschätzung von Ökonomen zunächst abwarten. Gegen eine Zinserhöhung sprechen zudem politische Gründe. Schließlich stehen in der kommenden Woche in den USA Zwischenwahlen an./jsl/he






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