Nebenwerte hängen DAX und Wall Street ab – OHB springt über 11 Prozent
Der Börsen-Tag
Nebenwerte geben den Takt vor: SDAX und MDAX lassen den DAX hinter sich, während die US-Indizes moderater zulegen. Bei den Einzelwerten glänzt OHB mit einem zweistelligen Kurssprung.
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Entwicklung der Indizes**Deutsche Nebenwerte führen den Indexvergleich an** Die Aktienindizes verzeichnen heute auf Basis der vorliegenden Daten durchweg Kursgewinne. Besonders deutlich legen die deutschen Nebenwerte zu: Der SDAX steigt um 1,51 Prozent auf 18.365,51 Punkte und führt damit den Vergleich an. Dahinter folgt der MDAX mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 30.239,35 Punkte. Der DAX gewinnt 0,96 Prozent und erreicht 25.381,41 Punkte. Knapp dahinter liegt der TecDAX, der um 0,91 Prozent auf 4.049,72 Punkte zulegt. Damit fallen die Gewinne bei den kleineren und mittelgroßen deutschen Unternehmen stärker aus als im deutschen Leitindex und im Technologieindex. Die beiden US-Indizes bleiben hinter den deutschen Börsenbarometern zurück. Der US 500 steigt um 0,62 Prozent auf 7.668,81 Punkte. Der US 30 liegt mit einem Zuwachs von 0,07 Prozent auf 52.286,53 Punkte dagegen nur knapp im Plus. Insgesamt reicht die Spanne der Tagesgewinne somit von 0,07 Prozent beim US 30 bis zu 1,51 Prozent beim SDAX.
DAXAngeführt wurde der DAX von Siemens Energy mit einem Plus von 5,04 Prozent. Hochtief legte 4,05 Prozent zu, Infineon Technologies 3,91 Prozent. Auf der schwächeren Seite verloren Symrise 1,18 Prozent, Beiersdorf 1,21 Prozent und BMW 1,90 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen damit 6,94 Prozentpunkte.
MDAXDeutz war mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent der stärkste MDAX-Wert. Schaeffler gewann 5,57 Prozent, SUESS MicroTec 5,36 Prozent. Die größten Verluste verbuchten Stroeer mit 1,60 Prozent, Nemetschek mit 1,52 Prozent und K+S mit 1,47 Prozent. Der Abstand zwischen Deutz und Stroeer betrug 7,59 Prozentpunkte.
SDAXIm SDAX setzte sich OHB mit einem Plus von 11,27 Prozent deutlich an die Spitze. ATOSS Software stieg um 7,56 Prozent, LPKF Laser & Electronics um 7,55 Prozent. HelloFresh verzeichnete mit einem Minus von 3,32 Prozent den stärksten Rückgang, vor der Deutschen Pfandbriefbank mit 3,25 Prozent und HYPOPORT mit 2,03 Prozent. Damit klafften zwischen OHB und HelloFresh 14,59 Prozentpunkte.
TecDAXOHB führte den TecDAX mit einem Zuwachs von 11,27 Prozent an. Dahinter folgten ATOSS Software mit 7,56 Prozent und SUESS MicroTec mit 5,36 Prozent. Nemetschek gab 1,52 Prozent nach, die Deutsche Telekom 1,15 Prozent und United Internet 0,92 Prozent. Der Abstand zwischen OHB und Nemetschek lag bei 12,79 Prozentpunkten.
US 30Cisco Systems führte die Gewinnerliste mit einem Plus von 3,35 Prozent an. Goldman Sachs Group stieg um 2,33 Prozent, NVIDIA um 2,24 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien lagen ebenfalls im Plus: Nike (B) gewann 1,13 Prozent; Goldman Sachs Group und NVIDIA stehen zugleich auch in der Topliste. Der Abstand zwischen Cisco Systems und Nike betrug 2,22 Prozentpunkte.
US 500Lumentum Holdings war mit einem Zuwachs von 8,61 Prozent stärkster Wert im US 500. Comfort Systems USA legte 8,06 Prozent zu, CIENA 6,31 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte notierten im Plus: Southwest Airlines stieg um 1,63 Prozent, Valero Energy und F5 jeweils um 1,58 Prozent. Zwischen Lumentum Holdings und den beiden letztgenannten Werten lagen 7,03 Prozentpunkte.
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