OR Royalties: Hohe Quartalsmarge und neue Impulse aus dem Minenportfolio

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc. · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 28.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) zeigt im Herbst 2026, warum das Royalty- und Streaming-Modell für Edelmetallanleger interessant sein kann. Während klassische Minengesellschaften hohe Investitionen in Schächte, Tagebaue, Anlagen und Personal tragen, beteiligt sich OR Royalties über vertraglich vereinbarte Förderabgaben und Metalllieferrechte am Erfolg zahlreicher Betreiber. Die jüngsten Unternehmensmeldungen vom 23. September und 7. Oktober liefern dafür zwei Perspektiven: eine breite Palette operativer Fortschritte auf den Partnerprojekten und vorläufige Finanzzahlen mit sehr hoher Cash-Marge.

Dabei ist der Unterschied entscheidend: OR Royalties betreibt die betreffenden Minen nicht selbst. Das Unternehmen ist auf Produktion, Zeitpläne, technische Leistungsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit seiner Partner angewiesen. Genau deshalb lohnt sich neben den Quartalskennzahlen ein Blick auf die einzelnen Projekte – und auf die Frage, wann aus neuen Fördermengen tatsächlich zusätzliche Zahlungen an OR Royalties werden.

20.237 Goldäquivalent-Unzen im dritten Quartal

Am 7. Oktober meldete OR Royalties für das dritte Quartal 20.237 zurechenbare Goldäquivalent-Unzen (GEOs). Die vorläufigen Erlöse aus Royalties und Streams erreichten 90,2 Millionen US-Dollar. Nach direkten Umsatzkosten ohne Abschreibungen von 2,9 Millionen US-Dollar verblieb eine sogenannte Cash-Marge von rund 87,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 96,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lagen die Erlöse bei 71,6 Millionen US-Dollar, die Cash-Marge bei 69,3 Millionen US-Dollar und die prozentuale Marge bei 96,7 Prozent. Der Erlösanstieg beträgt damit rechnerisch rund 26 Prozent.

Die hohen Margen illustrieren den zentralen Vorteil des Geschäftsmodells. Bei Royalties erhält das Unternehmen einen vertraglich festgelegten Anteil an bestimmten Erlösen, während Streams das Recht zum Bezug bestimmter Metallmengen gegen vereinbarte laufende Kaufzahlungen vermitteln. Die Kosten des eigentlichen Bergbaus tragen grundsätzlich die Betreiber.

Silber-, Kupfer- und andere Ansprüche werden anhand der durchschnittlichen Metallpreise in Goldäquivalente umgerechnet. Für das dritte Quartal verwendete OR Royalties Durchschnittspreise von 4.262 US-Dollar je Unze Gold, 62,59 US-Dollar je Unze Silber und 14.104 US-Dollar je Tonne Kupfer. Eine Veränderung der GEO-Zahl kann deshalb sowohl aus Fördermengen als auch aus Preisrelationen resultieren. 20.237 GEOs bedeuten folglich nicht, dass OR Royalties diese Menge physisch als Gold gefördert hat.

Bilanz: Kapital für weitere Deals und Aktienrückkäufe

Zum 30. September verfügte OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) über rund 76,7 Millionen US-Dollar liquide Mittel. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen eigene Aktien für 29,1 Millionen US-Dollar beziehungsweise 40,8 Millionen kanadische Dollar zurück. Zusätzlich wurde die La-Verde-Royalty-Transaktion mit Hot Chili für 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen und aus vorhandener Liquidität finanziert.

Die revolvierende Kreditlinie war zum Quartalsende mit 228,2 Millionen US-Dollar in Anspruch genommen. Daraus ergab sich eine noch verfügbare zugesagte Kapazität von 621,8 Millionen US-Dollar. Eine zusätzliche, nicht zugesagte Erweiterungsoption von bis zu 350 Millionen US-Dollar darf nicht als bereits gesicherte Liquidität verstanden werden. Für Anleger zeigt die Bilanz damit zweierlei: OR Royalties besitzt Spielraum für neue Beteiligungen, muss bei weiteren Transaktionen aber Kapitalallokation, Verschuldung und Aktienrückkäufe sorgfältig austarieren.

Quelle: OR Royalties

Cuiú Cuiú: Erste Goldproduktion in Brasilien

Die Portfoliomeldung vom 23. September berichtet davon, dass auf Cuiú Cuiú in Brasilien der Betreiber Cabral Gold den ersten Goldguss am 10. September 2026 vermeldet hat. Der Hochlauf der Phase-1-Oxidmine zur kommerziellen Produktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Eine strategische Finanzierung von 45 Millionen kanadischen Dollar durch Alpayana soll sowohl den Hochlauf als auch die Arbeiten an einem konzeptionellen zweiten Entwicklungsschritt mit Hartgestein unterstützen.

OR Royalties besitzt an Cuiú Cuiú eine 1,0-prozentige Net-Smelter-Return-Royalty (NSR). Damit ist der Start der Goldproduktion ein positives Signal, aber die spätere Höhe der Royalty-Erlöse hängt von tatsächlich verkauften und abrechenbaren Metallen sowie den Vertragsbedingungen ab. Die zweite Projektphase ist zudem noch keine genehmigte oder wirtschaftlich gesicherte Erweiterung. Das Beispiel zeigt jedoch, wie sich eine bisherige Entwicklungsroyalty in einen potenziell laufenden Zahlungsstrom verwandeln kann.

Amulsar: Produktion gestartet, Zahlungen kommen später

Auch Amulsar in Armenien hat die Produktion aufgenommen. OR Royalties bezeichnete die erste Goldproduktion am 23. September noch als unmittelbar bevorstehend; am 10. Oktober 2026 wurde der Betriebsbeginn laut Medienberichten offiziell gefeiert, den ersten Goldguss datiert der Betreiber-CEO auf den 16. September. Der Hochlauf zur kommerziellen Produktion ist laut OR Royalties für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Die wirtschaftliche Beteiligung ist hier ein Gold- und Silberstream über die hundertprozentige Tochter OR Royalties International.

Der Goldstream umfasst zunächst 3,34 Prozent des zahlbaren Goldes, bis ungefähr 82.300 Unzen Gold geliefert wurden; anschließend sinkt der Anteil auf 1,31 Prozent. Beim Silberstream beträgt der anfängliche Anteil 49,22 Prozent des zahlbaren Silbers, bis etwa 1,03 Millionen Unzen Silber geliefert wurden; danach 19,69 Prozent. Wichtig für die zeitliche Einordnung: Die ersten Zahlungen aus den Streams erwartet OR Royalties erst Ende 2027 oder im ersten Halbjahr 2028, abhängig auch von den Gold- und Silberpreisen. Der angekündigte Produktionsbeginn ist also nicht mit einem sofortigen, vollen Mittelzufluss an OR Royalties gleichzusetzen.

CSA und Dalgaranga: Bestehende Minen mit Wachstumspotenzial

Bei der australischen CSA-Kupfermine erwartet Betreiber Harmony Gold im Geschäftsjahr 2027 eine Kupferproduktion von 28.000 bis 30.000 Tonnen und strebt bis zum Geschäftsjahr 2029 eine jährliche Produktionsrate von 40.000 Tonnen an. Zudem wurde eine erhöhte enthaltene Kupfermenge in der aktualisierten Mineralreservenschätzung gemeldet. OR Royalties hält dort einen 100-prozentigen Silberstream und einen 3,0-prozentigen Kupferstream. Ein erfolgreicher Produktionsausbau könnte daher die zurechenbaren Metalllieferungen erhöhen.

Bei Dalgaranga in Westaustralien verbessert sich nach Angaben von Betreiber Ramelius Resources die Untertageförderung der hochgradigen Never-Never-Lagerstätte. Im Juni-Quartal 2026 wurden 115.000 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 5,95 g/t gefördert. OR Royalties besitzt eine 1,44-prozentige Gross-Revenue-Royalty auf Dalgaranga und eine 1,08-prozentige Gross-Revenue-Royalty auf bestimmte regionale Konzessionen; auf Melville kommt eine weitere 1,0-prozentige NSR-Royalty hinzu.

Bralorne und Cariboo: Von der Förderung zur nächsten Größenordnung

Bei Bralorne in British Columbia berichtete Betreiber Talisker Resources Ende August über die Verschiffung einer ersten Erzlieferung nach Taiwan. Nach den von OR Royalties wiedergegebenen Betreiberangaben waren bis zum 31. August 2026 rund 4.900 Unzen Gold produziert worden; ausgewiesen wurden 19.014 Tonnen gefördertes Erz mit durchschnittlich 7,99 g/t Gold. OR Royalties hält eine 1,7-prozentige NSR-Royalty auf das Projekt und die umliegenden Flächen und erhielt bereits im April 2025 eine erste Royalty-Zahlung.

Die am 21. September veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) skizziert einen schrittweisen Ausbau von anfänglich etwa 350 Tonnen pro Tag bis auf 1.500 Tonnen pro Tag bei geplanter Inbetriebnahme der Mühle. Danach sieht das Szenario über rund 14 Jahre durchschnittlich 2.700 Tonnen pro Tag vor, mit einem Maximum von 2.875 Tonnen pro Tag. Ab dem geplanten Mühlenstart 2031 modelliert die PEA eine durchschnittliche Jahresproduktion von 110.000 Unzen Gold. Diese Werte sind Studienannahmen, keine gesicherte künftige Förderung; insbesondere eine PEA besitzt geringere Verlässlichkeit als eine Machbarkeitsstudie.

Noch deutlicher wird der mögliche künftige Royalty-Hebel bei Cariboo. Betreiber Osisko Gold Group gab am 14. September eine positive formelle Bauentscheidung bekannt. Der erste Goldguss wird für das erste Quartal 2029, die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029 erwartet. OR Royalties hält an Cariboo eine bedeutende 5,0-prozentige NSR-Royalty.

Windfall, South Railroad und Hermosa: Die Pipeline ist breit

Weitere Entwicklungen zeigen, wie diversifiziert zudem die Wachstumspipeline ist. Beim kanadischen Goldprojekt Windfall wurde im Juni eine Vereinbarung mit den betroffenen Cree-Organisationen geschlossen. Die Umweltprüfung in Québec stand zum Zeitpunkt der Meldung noch aus; eine Genehmigung wurde für die zweite Jahreshälfte 2026 und der Produktionsbeginn für das erste Halbjahr 2029 erwartet. OR Royalties hält dort eine NSR-Royalty von 2,0 bis 3,0 Prozent.

Für South Railroad in Nevada erhielt Betreiber Equinox Gold einen positiven bundesrechtlichen Record of Decision im Rahmen des NEPA-Verfahrens. Erste Bauvorbereitungen hatten begonnen, die erste Produktion war für das erste Halbjahr 2028 vorgesehen. OR Royalties besitzt einen 100-prozentigen Silberstream. Bei Hermosa/Taylor in Arizona wurde ebenfalls ein wichtiger bundesrechtlicher Umweltprüfungsschritt abgeschlossen; die erste Förderung aus dem Zink-Blei-Silber-Vorkommen war für das erste Halbjahr 2028 geplant. Dort hält OR Royalties eine 1,0-prozentige NSR-Royalty auf Zink- und Bleisulfiderze – nicht auf sämtliche dort geförderten Metalle.

Auch die Projekte San Antonio in Mexiko und White Pine North in Michigan zeigen zusätzliche Optionen. Bei San Antonio liegt eine positive mexikanische Umweltentscheidung vor; OR Royalties hält einen 7,15-prozentigen Edelmetallstream. White Pine North meldete eine Probable Reserve von 137,9 Millionen Tonnen mit 1,04 Prozent Kupfer und 16,02 g/t Silber. Ein endgültiger Investitionsbeschluss wird dort für die zweite Hälfte 2027 und die kommerzielle Produktion für 2030 angestrebt. OR Royalties hält eine 1,5-prozentige Kupfer-NSR-Royalty und eine kupferpreisabhängige Silberroyalty: laut Portfoliomeldung zunächst 12,5 Prozent, ab einem Kupferpreis von 4,50 US-Dollar je Pfund 15 Prozent, mit weiteren vertraglich geregelten Stufen bis zu einer Obergrenze von 100 Prozent.

Exploration bietet zusätzliche Optionen

Jenseits der laufenden und geplanten Minen enthält das Portfolio Explorationswerte wie Glenburgh, Ritz, Woodjam und Shovelnose. Bei Glenburgh finanziert Betreiber Benz Mining ein umfangreiches Bohrprogramm; eine erste Ressourcenschätzung wird für das erste Halbjahr 2027 angestrebt. Das veröffentlichte, konzeptionelle Exploration Target von 10,1 bis 12,0 Millionen Unzen Gold ist ausdrücklich keine Mineralressource und keine Reserve; ob sich daraus eine solche ableiten lässt, ist ungewiss. Auf Ritz wurden außergewöhnlich hochgradige Bohrabschnitte gemeldet, bei Woodjam lange kupferführende Intervalle und bei Shovelnose weitere Gold-Silber-Treffer.

In Japan hat Solidcore Resources im Rahmen einer strategischen Allianz mit Japan Gold zugesagt, Explorationsausgaben von 35 Millionen US-Dollar in fünf anfänglichen Gebieten zu finanzieren. OR Royalties vereinbarte, gegen 3 Millionen US-Dollar seinen Royalty-Anteil auf allen Grundstücken des Japan-Gold-Portfolios von 1,5 auf 2,0 Prozent zu erhöhen.

Von OR Royalties bezahlte Anzeige. Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von OR Royalties.

Quelle: Interview mit dem CEO von OR Royalties auf Commodity-TV

Fazit: OR Royalties vor weiteren Produktionsmeilensteinen

Das dritte Quartal weist mit 90,2 Millionen US-Dollar vorläufigen Erlösen und einer Cash-Marge von 96,8 Prozent auf die hohe direkte Marge des Royalty- und Streaming-Modells. Neue Produktionsstarts wie Cuiú Cuiú und Amulsar, die steigende Förderung bei Dalgaranga und CSA sowie größere Entwicklungsprojekte wie Cariboo können zusätzliche Zahlungsströme schaffen. Die Vielzahl von Projekten reduziert die Abhängigkeit von einer einzelnen neuen Mine. Gleichzeitig bietet die breite Explorationspipeline langfristige Optionen, ohne dass OR Royalties Explorations-, Bau- oder Betriebskosten der Minen trägt; Kosten entstehen dem Unternehmen vor allem beim Erwerb und Ausbau seiner Royalty- und Stream-Rechte.

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) verbindet bereits hohe laufende Margen mit einer ungewöhnlich breiten Projektpipeline. Entscheidend für den nächsten Wachstumsschritt ist aber nicht allein die Zahl der neuen Projekte, sondern wann deren Betreiber nachhaltig produzieren – und wann daraus tatsächlich zusätzliche GEO-Lieferungen und Cashflows für OR Royalties entstehen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: https://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Transparenzhinweis und rechtliche Hinweise

Anzeige / Werbung und Charakter

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung über OR Royalties Inc. (TSX/NYSE: OR; ISIN: CA68390D1069; WKN: A417BX) und keine unabhängige Finanzanalyse. Zwischen der SRC swiss resource capital AG und OR Royalties Inc. besteht ein entgeltlicher, nicht erfolgsabhängiger IR-Beratervertrag. Der Beitrag stellt keine individuelle Anlageberatung, kein Wertpapierangebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Ersteller, Herausgeber, Autor und Verantwortlichkeit

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor ist der freie Finanzjournalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Die redaktionelle und veröffentlichungsbezogene Verantwortung liegt bei SRC.

Interessenkonflikte und Positionen

Zum Redaktionsstand 26. Oktober 2026 halten weder die SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen noch Marc Ollinger oder der Autor Aktien von OR Royalties Inc. oder Long-/Short-Zertifikate, Optionen und sonstige Derivate auf deren Wertpapiere. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Zwischen SRC und OR Royalties Inc. bestehen keine gegenseitigen gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen; OR Royalties Inc. ist nicht mit 5 Prozent oder mehr an SRC beteiligt. Unabhängig hiervon ist die im Werbehinweis beschriebene entgeltliche IR-Beziehung ein offenzulegendes wirtschaftliches Interesse. Vorabprüfung: OR Royalties Inc. hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht zur Prüfung erhalten.

Quellen und Informationsstand

Redaktionsschluss: 26. Oktober 2026. Primärquellen: OR Royalties Inc., Pressemitteilung vom 23. September 2026 „Asset Portfolio Briefing: First Gold Production at Cuiú Cuiú, Imminent Gold Production at Amulsar, and Other Positive Updates“; Pressemitteilung vom 7. Oktober 2026 „OR Royalties Announces Preliminary Q3 2026 GEO Deliveries“; ergänzend Unternehmensangaben zu Portfolio und Jahresausblick sowie zu Amulsar der Bericht der Nachrichtenagentur Armenpress vom 13. Oktober 2026 (https://armenpress.am/en/article/1262623). https://orroyalties.com/English/news/news-details/2026/Asset-Portfolio-Briefing-First-Gold-Production-at-Cui-Cui-Imminent-Gold-Production-at-Amulsar-and-Other-Positive-Updates/default.aspx ; https://orroyalties.com/English/news/news-details/2026/OR-Royalties-Announces-Preliminary-Q3-2026-GEO-Deliveries/default.aspx . Die Angaben zu einzelnen Projekten stammen überwiegend aus Veröffentlichungen der Betreiber und wurden von OR Royalties nicht in jedem Fall unabhängig überprüft. Auch SRC hat keine unabhängigen Vor-Ort-Audits vorgenommen. Die beiden genannten Originalmeldungen sind über den Nachrichtenbereich der Unternehmenswebsite auffindbar. Einzelne Betreiberzahlen, technische Modelle und Verträge wurden nicht durch eigene Vor-Ort-Prüfungen unabhängig bestätigt. Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

Hinweis: Das Titelbild ist KI-generiert.

GEOs und nicht-IFRS-Kennzahlen

Goldäquivalent-Unzen (GEOs) sind rechnerische Größen, bei denen verschiedene Metalle und Cash-Royalties anhand durchschnittlicher Rohstoffpreise in Goldäquivalente umgerechnet werden. Sie sind nicht identisch mit tatsächlich geförderten Goldunzen. Die Cash-Marge von 96,8 Prozent ist eine nicht nach IFRS standardisierte Kennzahl und darf nicht mit Nettogewinn, EBITDA oder operativem Cashflow gleichgesetzt werden. Die Zahlen des dritten Quartals sind vorläufig, ungeprüft und können sich bis zum endgültigen Abschluss wesentlich ändern.

Royalties, Streams und wirtschaftliche Interessen

Royalty- und Streaming-Verträge unterscheiden sich in Bemessungsgrundlage, abgedeckter Fläche, Metallarten, Laufzeit, Schwellenwerten und gegebenenfalls laufenden Metallkaufpreisen. Die Produktion einer Mine ist nicht mit dem Anteil von OR Royalties gleichzusetzen. Fördermengen, Erlöse und Lieferungen können zeitlich voneinander abweichen. Eine 100-prozentige Stream-Quote betrifft das vertraglich definierte Metall und nicht automatisch sämtliche Erlöse des Bergwerks.

Ressourcen, Reserven, PEA und Zukunftsprognosen

Angaben zu Mineral Resources und Mineral Reserves beruhen auf den jeweiligen technischen Veröffentlichungen der Betreiber und den dortigen Qualified Persons. Ressourcen sind nicht mit Reserven gleichzusetzen; Inferred Resources und Exploration Targets weisen besonders hohe Unsicherheit auf. PEA-Szenarien wie bei Bralorne sind vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und keine gesicherte künftige Produktion. Zeitpläne, Investitionen und prognostizierte Mengen können sich erheblich verändern.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Produktionsstarts und -hochläufe, Erstzahlungen aus Streams, Genehmigungen, Baufortschritte, Explorationserfolge, Metallpreise, neue Akquisitionen und Finanzierungspläne. Wesentliche Risiken umfassen Betriebsunterbrechungen, geologische und metallurgische Abweichungen, Umweltauflagen, Rechts- und Lizenzrisiken, Partnerinsolvenzen, Kapitalbedarf, Verzögerungen, geopolitische Entwicklungen, Währungs- und Metallpreisschwankungen sowie die Konzentration auf einzelne wichtige Anlagen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Transparenz

Die Kennzeichnung und Offenlegung erfolgen unter Beachtung von Art. 20 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR), Delegierter Verordnung (EU) 2016/958, einschlägigen Vorschriften des WpHG und der für werbliche Kapitalmarktkommunikation relevanten Transparenzanforderungen in British Columbia. Weder BaFin noch British Columbia Securities Commission (BCSC) haben diesen Beitrag geprüft oder genehmigt.

Keine Anlageberatung, KI, Haftung und Verbreitung

Dieser Beitrag berücksichtigt keine individuellen Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder die Risikotragfähigkeit einzelner Leser. Bei Recherche, Quellenabgleich, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung wurden KI-gestützte Systeme als Hilfsmittel eingesetzt; die redaktionelle Verantwortung liegt bei SRC. KI ersetzt keine unabhängige fachliche, finanzielle oder rechtliche Prüfung. Die Angaben wurden nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt; eine Gewähr für fortdauernde Aktualität und Vollständigkeit wird nicht übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Haftung ausgeschlossen; unberührt bleiben Schäden aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, aus Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende gesetzliche Haftung sowie Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Für externe Websites sind deren Betreiber verantwortlich; eine laufende Kontrolle verlinkter Inhalte findet nicht statt. Eine Verbreitung an Personen oder in Rechtsordnungen, in denen sie unzulässig wäre, ist nicht beabsichtigt. Alle Rechte an Texten und Abbildungen verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern; Vervielfältigung und Weiterverbreitung nur mit erforderlicher Zustimmung.