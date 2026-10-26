JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege auf bereinigter Basis um ein halbes Prozent unter den Erwartungen, inklusive eines Einmaleffekts aus einem Anteilsverkauf aber 3,7 Prozent darüber, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine positive Kursreaktion spiegele wohl die Annahme der Anleger wider, dass der bestätigte Ausblick eine Indikation dafür sei, dass der Free Cashflow im dritten Quartal stark ausfallen dürfte. Der Flughafenbetreiber habe zuvor bereits angedeutet, dass dies für das Jahres-Cashflowziel notwendig sei./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 62,60EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00 € , was eine Steigerung von +29,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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