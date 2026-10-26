Goldman hebt Kursziel an – Nokia zieht kräftig an

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nokia in den letzten drei Monaten Verluste von -3,63 % verkraften.

Goldman Sachs erhöht das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 8,80 Euro und hält an der Einstufung „Neutral“ fest. Die US-Investmentbank verweist auf eine weiterhin hohe KI-Dynamik trotz etwas schwacher Quartalsaufträge. Auch andere Telekommunikationsausrüster legen zu: Cisco Systems gewinnt 3,37 %, Ericsson steigt um 2,48 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um -5,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nokia auf +37,42 %.

Zum Vergleich: Der Eurozone 50 bewegt sich heute nur um +0,77 %. Nokia entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Finnen verzeichneten weiter eine hohe KI-Dynamik trotz etwas mauer Quartalsaufträge, schrieb Alexander …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,37 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +2,48 %.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,39 % 1 Monat -15,07 % 3 Monate -3,63 % 1 Jahr +46,76 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 26.10.2026, 18:00 Uhr

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,70 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,28 %, über 10 Jahre bei 4,61 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias Kursrückgang, der teils mit schwachen Quartalszahlen und teils mit der Schwäche von KI-Aktien erklärt wird. Kurzfristig könnten Ergebnisse großer US-Techkonzerne die Erholung beeinflussen. Analystenurteile reichen von JPMorgans „Overweight“ mit 18 Euro Kursziel bis zu Inderes’ Hochstufung von „Sell“ auf „Reduce“. Bei AI-RAN gelten Feldtests und spätere Aufträge als entscheidend; diskutiert werden zusätzliche KI-Erlöse über Edge-Server, aber auch Stromkosten, Investitionen und Ericssons effizientere ASICs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nokia eingestellt.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nokia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nokia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.