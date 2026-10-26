Reiche sagt Asien-Reise wegen Corona-Erkrankung ab
Für Sie zusammengefasst
- Katherina Reiche sagt Südkorea-Reise wegen Corona ab
- Asien-Pazifik-Konferenz in Seoul ohne Reiche
- Merz reist mehrtägig nach Singapur, Japan und Südkorea
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche muss eine geplante Reise nach Südkorea wegen einer Corona-Erkrankung absagen. Ein Sprecher ihres Ministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild". Die CDU-Politikerin sollte demnach am Donnerstag an einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in der Hauptstadt Seoul teilnehmen. Eröffnet wird die Konferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich zu einer mehrtägigen Reise in Asien aufhält. Auf seinem Programm stehen Singapur, Japan und Südkorea./mi/DP/he
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