🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    VW-Werk Zwickau - Kretschmer wirbt für Plan B

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Kretschmer fordert Zugeständnisse für VW Zwickau
    • Neue Gesellschaft soll Zwickau für Investoren öffnen
    • Zehn Jahre Standortgarantie als Gegenleistung
    VW-Werk Zwickau - Kretschmer wirbt für Plan B
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    ZWICKAU (dpa-AFX) - Im Ringen um die Zukunft des Zwickauer VW -Werkes wächst der Druck auf Gewerkschaft und Betriebsrat zu Zugeständnissen. "Es reicht nicht sich vor ein Werkstor zu stellen und zu demonstrieren", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einem Gespräch mit Vertretern der Automobilbranche in Zwickau. Die zentrale Frage sei, wie die Autofabrik wettbewerbsfähiger werden könne. "Wir müssen raus aus dem jetzigen tariflichen Rahmen." Dazu gehörten flexiblere Arbeitszeiten.

    Die Zukunft des Standortes nach 2031 ist ungewiss. Hintergrund sind massive Überkapazitäten von Volkswagen an seinen deutschen Standorten. Als Plan B hat Kretschmer vorgeschlagen, für die Autofabrik eine neue Gesellschaft zu gründen - die Autounion Sachsen GmbH. Neben Volkswagen selbst soll die Fabrik auf diese Weise für weitere Investoren geöffnet werden. Dazu müsse sie aber konkurrenzfähiger im Vergleich zu anderen Produktionsstätten etwa in Osteuropa werden, heißt es. Dabei wird etwa das VW-Werk im slowakischen Bratislava genannt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    65,19€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    73,50€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Finden sich weitere Investoren für Zwickauer Autofabrik?

    Dirk Vogel vom Automobilzulieferer-Netzwerk AMZ sprach von einer guten Vision. Allerdings müssten weitere Investoren gefunden werden. Das Modell könne interessant für andere Hersteller sein, die Produktionskapazitäten in Europa suchen, aber kein ganzes Werk auslasten können. Die Branche verweist etwa auf die Chipindustrie, wo es bereits Ähnliches gebe. So entsteht in Dresden eine neue Fabrik als Gemeinschaftswerk mehrerer Halbleiterhersteller.

    Auch in Zwickau könnten künftig verschiedene Unternehmen gemeinsam das Werk von VW auslasten. Allerdings brauche es vorerst weiterhin Volkswagen als Schlüsselinvestor, heißt es. Branchenvertreter verwiesen darauf, dass dort heute schon für verschiedene Marken des Konzerns produziert werde - nicht nur komplette Autos, sondern auch Karosserien für Bentley und Lamborghini.

    Treffen mit Arbeitnehmervertretern geplant

    Für geringere Produktionskosten seien Zugeständnisse der Arbeitnehmerseite unabdingbar, betonten mehrere Branchenvertreter bei der Gesprächsrunde mit Kretschmer. Die IG Metall hat längere Arbeitszeiten und geringere Löhne jüngst abgelehnt. Sie verweist auf die Tarifautonomie, in die sich die Politik nicht einmischen dürfe. "Ein Konzept dieser Tragweite darf nicht an den Interessenvertretungen der Belegschaft vorbei entwickelt werden", hatte der Betriebsratsvorsitzende des Zwickauer VW-Werkes, Mario Albert, klargestellt.

    Nach dem Austausch mit Vertretern der Autobranche will sich Kretschmer laut Staatskanzlei zeitnah mit Gewerkschaft und Betriebsrat treffen, um für sein Konzept zu werben. Wichtig sei, dass die Arbeitnehmer für Zugeständnisse etwas erhalten, betonte er. Dazu nannte der CDU-Politiker eine vernünftige Auslastung des Fahrzeugwerkes sowie eine zehnjährige Garantie für den Standort./hum/DP/he

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,46 %
    +0,09 %
    -4,23 %
    -4,15 %
    -24,01 %
    -31,73 %
    -66,54 %
    -45,92 %
    +1.421,57 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 68,92 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,24 %/+73,56 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursschwäche der VW-Vorzugsaktie und eine mögliche viermonatige Bodenbildung. Diskutiert werden Streikrisiken, ein Put-Kauf und Zweifel an der Bewertung im Vergleich zu Volvo. Ein Teilnehmer erwägt einen Einstieg bei 45 Euro in Erwartung einer Erholung. Fundamental stehen Restrukturierungsbedarf und Wettbewerbsprobleme in China im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VW-Werk Zwickau - Kretschmer wirbt für Plan B Im Ringen um die Zukunft des Zwickauer VW -Werkes wächst der Druck auf Gewerkschaft und Betriebsrat zu Zugeständnissen. "Es reicht nicht sich vor ein Werkstor zu stellen und zu demonstrieren", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     