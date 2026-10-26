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    IT-Dienstleister Cancom kappt Umsatzprognose für 2026 - weiter Kaufzurückhaltung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom senkt Umsatzprognose für 2026 deutlich
    • Lange Entscheidungszyklen bremsen die Nachfrage
    • Im dritten Quartal sanken Umsatz und Ebitda weiter
    IT-Dienstleister Cancom kappt Umsatzprognose für 2026 - weiter Kaufzurückhaltung
    Foto: CANCOM SE

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzprognose für 2026 gesenkt. Der Umsatz dürfte mit nun erwarteten 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro die bisherige Prognose von 1,75 bis 1,85 Milliarden verfehlen, teilte der SDax-Konzern am Montag in München mit. Der Kurs der Aktie sackte am Abend auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um vier Prozent ab.

    Der strukturelle Digitalisierungsbedarf sei zwar unverändert hoch. Längere Entscheidungszyklen und Projektverschiebungen, insbesondere im Bereich Workplace, wirkten sich jedoch auf die Kundennachfrage aus, hieß es zur Begründung für den gekappten Ausblick. Die Prognosen für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bestätigte Cancom unterdessen.

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    Im dritten Quartal sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen von 423,9 Millionen im Vorjahr auf rund 412,0 Millionen Euro. Das Ebitda ging von 27,1 auf 24,1 Millionen Euro zurück. Den vollständigen Quartalsbericht will Cancom am 12. November veröffentlichen./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 21,85 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +10,09 %/+46,79 % bedeutet.





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