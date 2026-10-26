IT-Dienstleister Cancom kappt Umsatzprognose für 2026 - weiter Kaufzurückhaltung

Im dritten Quartal sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen von 423,9 Millionen im Vorjahr auf rund 412,0 Millionen Euro. Das Ebitda ging von 27,1 auf 24,1 Millionen Euro zurück. Den vollständigen Quartalsbericht will Cancom am 12. November veröffentlichen./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 21,85 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +10,09 %/+46,79 % bedeutet.