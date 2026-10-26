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    Keine neuen Einschränkungen für Ostseefischer

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Küstenfischer dürfen gezielt Hering fangen
    • Hering und Dorsch dürfen 2027 weiter als Beifang angelandet werden
    • Fangquoten für Hering, Sprotte und Scholle steigen
    Keine neuen Einschränkungen für Ostseefischer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutsche Ostseefischer dürfen weiter mit kleinen Booten und passivem Fanggerät wie Stellnetzen gezielt Heringe fangen. Darauf einigten sich die für Fischerei zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten und lehnten damit einen Vorschlag der EU-Kommission ab. Hering in der an Deutschland grenzenden westlichen Ostsee und Dorsch in der westlichen und östlichen Ostsee dürfen 2027 zudem im gleichen Umfang als Beifang angelandet werden wie bisher, wie aus einer Pressemitteilung der EU-Staaten hervorgeht.

    Bundesernährungsminister Alois Rainer (CSU) hatte sich für die sogenannte kleine Küstenfischerei eingesetzt. "Der Kommissionsvorschlag geht gerade beim westlichen Hering zu weit und die Beibehaltung der Ausnahmen, wie wir sie jetzt haben, ist mir, aber vor allem unserer Fischerei, sehr, sehr wichtig", hatte Rainer am Montagmorgen vor dem Treffen in Luxemburg gesagt.

    Nun bleibt es bei der Ausnahme. Abgesehen davon darf der einstige Brotfisch der Ostseefischer in der westlichen Ostsee schon seit 2022 nicht mehr gezielt gefischt werden. Als Beifang dürfen zudem weiter 437 Tonnen Hering aus der westlichen Ostsee angelandet werden, 31 Tonnen Dorsch in der westlichen Ostsee und 211 Tonnen Dorsch in der östlichen Ostsee. Beifang meint, dass Fische unbeabsichtigt mitgefangen werden.

    Manche Bestände dürfen vermehrt gefischt werden

    Die Fangmenge für Hering in der mittleren Ostsee steigt dagegen um 71 Prozent auf rund 165.000 Tonnen, mehr als von der EU-Kommission vorgeschlagen (49 Prozent), die für Hering im Rigaischen Meerbusen um 11 Prozent auf rund 28.000 Tonnen, die für Sprotte um 44 Prozent auf rund 292.000 und für Scholle um 3 Prozent auf rund 11.300 Tonnen. Dies begründeten die Staaten in ihrer Pressemitteilung mit den Beständen.

    Die EU-Kommission erarbeitet jedes Jahr auf Basis von wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) Vorschläge dazu, wie viel Fisch aus EU-Meeren gefangen werden darf. Die Vorgabe soll Überfischung verhindern. Die Ostsee leidet unter anderem unter dem Klimawandel und dem Verlust biologischer Vielfalt.

    Final beschlossen werden die Mengen von den Fischereiministerinnen und -ministern der EU-Länder. Die Gesamtmenge wird in nationale Quoten aufgeteilt. Nach der politischen Einigung wird die förmliche Annahme im November erwartet.

    Minister: Gesunde Meere und der Fischereisektor

    Irlands Fischereiminister Martin Heydon teilte zur Einigung mit: "Indem wir die Erholung der Fischbestände und den Schutz der Meeresökosysteme mit der langfristigen Lebensfähigkeit unseres Fischereisektors in Einklang bringen, wollen wir gesunde Meere und florierende Fischergemeinden für künftige Generationen sichern." Irland hat derzeit den rotierenden Ratsvorsitz inne./wea/DP/jha







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