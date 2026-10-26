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    E5-Staaten wollen Ukraine vor Winter militärisch stärken

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    Für Sie zusammengefasst
    • E5-Staaten liefern der Ukraine Winterpakete
    • Deutschland wirbt für US-Hilfe mit Satellitendaten
    • Europa soll mehr Luft- und Raketenabwehr liefern
    E5-Staaten wollen Ukraine vor Winter militärisch stärken
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Die fünf militärisch stärksten europäischen Nato-Mitglieder wollen die Ukraine vor dem bevorstehenden Winter mit Luftabwehrsystemen und weiterer Ausrüstung militärisch stärken. "Wir haben im Rahmen unserer Ukraine-Unterstützung Winterpakete geschnürt", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Polen, Großbritannien und Italien in Paris. "Wir werden darüber hinaus alles dafür tun, dass auch die USA die Ukraine mit ihren Lieferungen unterstützen oder eben vor allem auch mit nachrichtlichen Informationen und Satellitendaten."

    Die sogenannten E5-Länder arbeiteten außerdem mit der Ukraine an der Entwicklung eines Luftverteidigungssystems. "Dieses soll zusätzlich zu den Patriots und anderen Systemen die Ukrainer vor den Angriffen aus der Luft schützen", sagte Pistorius. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin warf er Terror gegen die Zivilbevölkerung vor. "Er wird auf einen kalten Winter setzen und die Bedingungen für die Menschen in der Ukraine weiter verschlechtern, indem er die ukrainische Energie- und Wasserversorgung zerstören lässt, ganz systematisch."

    Ukraine braucht dringend mehr Luft- und Raketenabwehr

    "Wir haben heute darüber gesprochen, dass Europa an verschiedenen Fronten verstärkt Hilfe leistet - mit Finanzmitteln, Ausrüstung und Nachschub", sagte die an dem E5-Ministertreffen beteiligte stellvertretende Nato-Generalsekretärin ist Radmila ?ekerinska. "Wir konzentrieren uns darauf, dass weiterhin Luftabwehrsysteme und andere lebenswichtige Ausrüstung über verschiedene Kanäle in die Ukraine gelangen." Mit dem nahenden Winter aber nehme die Bedrohung der Ukraine zu. Deshalb seien die Bündnispartner dazu aufgerufen worden, insbesondere im Bereich der Luft- und Raketenabwehr mehr zu tun. "Und wir müssen dies jetzt tun. Denn jede Nacht ist der Druck Russlands in fast jeder ukrainischen Stadt zu spüren."/evs/DP/jha






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