SUESS MicroTec: Aktie legt im starken Halbleitersektor kräftig zu

Der Kurs der SUESS MicroTec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -33,28 %.

Halbleiterwerte sind gefragt: Neben SUESS MicroTec steigen auch KLA Corporation, Applied Materials und ASML Holding. Der Kursgewinn von SUESS MicroTec steht allerdings einem Monatsverlust von 23,13 % gegenüber. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser der heutigen Bewegung ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -5,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,25 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,54 %. Damit gehört SUESS MicroTec heute zu den auffälligeren Werten.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,98 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,16 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,34 %.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd.EUR € wert.

Nebenwerte geben den Takt vor: SDAX und MDAX lassen den DAX hinter sich, während die US-Indizes moderater zulegen. Bei den Einzelwerten glänzt OHB mit einem zweistelligen Kurssprung.

Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im TecDAX.

Wie geht es mit der Suss Microtec-Aktie weiter. Setzt sich die scharfe Korrektur fort oder ist die Zeit reif für eine Wende?

Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 48,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,96 %, über 10 Jahre bei 23,37 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,41 % 1 Monat -23,13 % 3 Monate -33,28 % 1 Jahr +42,93 %

SUESS MicroTec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 26.10.2026, 19:00 Uhr

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.