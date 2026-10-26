SUESS MicroTec: Aktie legt im starken Halbleitersektor kräftig zu
Spotlight
SUESS MicroTec gewinnt 6,38 % bei regem Handel: Der Umsatz erreicht bereits das 5,7-Fache des gesamten Vortags.
Halbleiterwerte sind gefragt: Neben SUESS MicroTec steigen auch KLA Corporation, Applied Materials und ASML Holding. Der Kursgewinn von SUESS MicroTec steht allerdings einem Monatsverlust von 23,13 % gegenüber. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser der heutigen Bewegung ist nicht erkennbar.
Wie hat sich die SUESS MicroTec-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Der Kurs der SUESS MicroTec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -33,28 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -5,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,25 % gewonnen.
Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,54 %. Damit gehört SUESS MicroTec heute zu den auffälligeren Werten.
So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,98 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,16 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,34 %.
Informationen zur SUESS MicroTec Aktie
SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.
Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd.EUR € wert.
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Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 48,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,96 %, über 10 Jahre bei 23,37 %.
SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,41 %
|1 Monat
|-23,13 %
|3 Monate
|-33,28 %
|1 Jahr
|+42,93 %
SUESS MicroTec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.