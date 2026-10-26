Fraport 3Q 2026 Preliminary Figures: The Numbers Are In
A €24 million stake-sale gain lifted Fraport’s preliminary Q3 2026 earnings above expectations, while its full-year guidance remained unchanged.
Foto: Silas Stein - dpa
- Fraport’s preliminary Q3 2026 Group EBITDA was approximately €595 million, nearly 4% above analyst consensus of €574 million.
- Preliminary EBIT reached approximately €407 million, almost 5% higher than the €389 million consensus.
- The positive variance was mainly due to a one-off gain from selling Fraport’s stake in Medical Airport Service GmbH (MAS).
- The MAS sale added approximately €24 million to operating results; Fraport had held a 50% interest in the company.
- Excluding the one-off gain, Fraport maintained its financial guidance for fiscal year 2026.
- Fraport plans to publish final Q3 2026 results on November 4, 2026, at 07:00 CET.
The next important date, Publication of quarterly report (as of Q3), at Fraport is on 04.11.2026.
The price of Fraport at the time of the news was 62,68EUR and was up +2,45 % compared with the previous day.
At this time, the index MDAX was at 30.292,36PKT (+1,43 %).
+2,05 %
+3,92 %
+0,40 %
-7,15 %
-16,08 %
+40,18 %
+2,85 %
+15,46 %
+178,35 %
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