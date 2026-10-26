Fonterelli SPAC 3: Maffei setzt auf neue Beteiligungen in der E-Mobilität
Mehr Energie für die Verkehrswende: Maffei & Co. stärkt mit ABP und Park Your Truck innovative Stromspeicher und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Lkw.
Foto: adobe.stock.com
- Maffei & Co. stärkt sein Engagement in der Elektromobilität durch Beteiligungen an Adaptive Balancing Power (ABP) und Park Your Truck (PYT).
- Über Maffei Ventures erhöht Maffei seine ABP-Beteiligung auf rund 1,25 Prozent und übernimmt für weitere Gesellschafter die Poolführung.
- ABP entwickelt Schwungradspeicher für hohe kurzfristige Stromleistungen; ein System für die Berliner S-Bahn ist bereits in Fertigung, ein weiteres wurde 2026 in Portugal installiert.
- PYT baut seine Lkw-Ladeinfrastruktur aus: In Eching sind zwei Schnellladesysteme errichtet, bis Jahresende sollen 13 weitere Ladeeinrichtungen folgen; weitere Standorte sind in Planung.
- PYT erwartet für 2026 einen Umsatz von deutlich über 20 Millionen Euro, nach 16 Millionen Euro im Vorjahr; das operative EBIT soll prozentual stärker steigen als der Umsatz.
- Im vierten Quartal 2026 soll bei PYT ein Buchungssystem starten, mit dem Kunden neben Parkplätzen auch Ladepunkte reservieren können.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte