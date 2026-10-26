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    Fonterelli SPAC 3: Maffei setzt auf neue Beteiligungen in der E-Mobilität

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    Mehr Energie für die Verkehrswende: Maffei & Co. stärkt mit ABP und Park Your Truck innovative Stromspeicher und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Lkw.

    Fonterelli SPAC 3: Maffei setzt auf neue Beteiligungen in der E-Mobilität
    Foto: adobe.stock.com
    • Maffei & Co. stärkt sein Engagement in der Elektromobilität durch Beteiligungen an Adaptive Balancing Power (ABP) und Park Your Truck (PYT).
    • Über Maffei Ventures erhöht Maffei seine ABP-Beteiligung auf rund 1,25 Prozent und übernimmt für weitere Gesellschafter die Poolführung.
    • ABP entwickelt Schwungradspeicher für hohe kurzfristige Stromleistungen; ein System für die Berliner S-Bahn ist bereits in Fertigung, ein weiteres wurde 2026 in Portugal installiert.
    • PYT baut seine Lkw-Ladeinfrastruktur aus: In Eching sind zwei Schnellladesysteme errichtet, bis Jahresende sollen 13 weitere Ladeeinrichtungen folgen; weitere Standorte sind in Planung.
    • PYT erwartet für 2026 einen Umsatz von deutlich über 20 Millionen Euro, nach 16 Millionen Euro im Vorjahr; das operative EBIT soll prozentual stärker steigen als der Umsatz.
    • Im vierten Quartal 2026 soll bei PYT ein Buchungssystem starten, mit dem Kunden neben Parkplätzen auch Ladepunkte reservieren können.



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