Vierter Verlusttag in Folge: Reddit (A) setzt Talfahrt fort

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Reddit (A) damit auf -19,33 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Für Reddit (A) zeichnet sich der vierte Verlusttag in Folge ab. Zwischenzeitlich sackt die Aktie sogar um 7,69 % ab. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Reddit (A) auf -39,50 %.

Reddit (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,57 % 1 Monat -7,63 % 3 Monate -19,33 % 1 Jahr -36,65 %

Informationen zur Reddit (A) Aktie

Stand: 26.10.2026, 19:12 Uhr

Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

Es gibt 146 Mio. Reddit (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,97 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Reddit (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Reddit (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.