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    Netflix: Kurs fällt auf neues 52-Wochen-Tief

    Besonders beachtet!

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    Netflix verliert heute 4,18 % und verzeichnet schon jetzt einen Handelsumsatz, der das gesamte Vortagsniveau um das 1,9-Fache erreicht.

    Besonders beachtet! - Netflix: Kurs fällt auf neues 52-Wochen-Tief
    Foto: Ken Wolter - stock.adobe.com

    Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei Netflix. Auf Wochensicht verliert der Streaminganbieter 10,96 % an Börsenwert. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser der heutigen Kursverluste liegen zunächst nicht vor.

    Netflix Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.10.2026

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Netflix insgesamt ein Minus von -8,57 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Netflix eine negative Entwicklung von -29,88 % erlebt.

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    Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,96 %
    1 Monat -9,70 %
    3 Monate -8,57 %
    1 Jahr -40,83 %
    Stand: 26.10.2026, 19:13 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Apple notiert im Minus, mit -1,19 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -1,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Netflix-Aktie und mögliche Einstiege bei 50–55 Euro. Elliott-Wellen-Analysen sehen die Korrektur teils im Zielbereich, andere erwarten weitere Verluste. Einer als günstig empfundenen Bewertung bei 12 % Wachstum und 44 % Gewinnplus stehen eine gesenkte Werbeprognose und Sorgen um Kundenbindung durch höhere Preise gegenüber. Auch Chancen durch Live-Sport und der Rückzug eines Spiele-Angebots nach einer Microsoft-Gegenforderung werden thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

    Zur Netflix Diskussion

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    Wochenausblick Börse vom 26.10.2026

    Informationen zur Netflix Aktie

    Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,14 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Netflix erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,32 %, über 10 Jahre bei 17,58 %.

    Netflix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Netflix Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Netflix Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Netflix

    -4,01 %
    -10,72 %
    -9,46 %
    -8,33 %
    -40,68 %
    +46,28 %
    -2,89 %
    +388,24 %
    +2.969,02 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
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