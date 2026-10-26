Halbleiterwerte im Plus: Broadcom gewinnt mit regem Handel

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Broadcom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,33 % verkraften.

Halbleiteraktien steigen auf breiter Front, und Broadcom reiht sich in die Branchenbewegung ein. Intel führt die Vergleichswerte mit einem Plus von 6,06 % an; auch Texas Instruments, Advanced Micro Devices, NVIDIA und Qualcomm gewinnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um -0,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,75 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,24 % verloren.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,47 %. Intel notiert im Plus, mit +6,06 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,55 %. Qualcomm legt um +1,62 % zu Texas Instruments notiert im Plus, mit +3,80 %.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,67 % 1 Monat -3,75 % 3 Monate -13,33 % 1 Jahr -4,06 %

Stand: 26.10.2026, 19:13 Uhr

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Die Aktie von Broadcom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,84 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,90 %, über 10 Jahre bei 33,56 %.

Informationen zur Broadcom Aktie

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Bil. € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Broadcom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Broadcom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.