PayPal verliert bei deutlich erhöhtem Handelsumsatz

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PayPal-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,24 % zu Buche.

Der Handelsumsatz bei PayPal erreicht bereits das 1,9-Fache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht. Auch die Aktien von Mastercard und Visa verlieren, während American Express leicht zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,50 %. Im Jahr 2026 gab es für PayPal bisher ein Minus von -2,37 %.

Die Aktie von PayPal erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei -24,65 %, über 10 Jahre bei 2,90 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PayPal?

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -1,47 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -1,19 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Informationen zur PayPal Aktie

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Es gibt 855 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,83 Mrd. € wert.

PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,68 % 1 Monat +1,50 % 3 Monate +0,24 % 1 Jahr -18,94 %

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Stand: 26.10.2026, 19:14 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PayPal Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PayPal Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.