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    GameStop sinkt um 3,16 % am vierten Verlusttag in Folge

    Besonders beachtet!

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    GameStop gibt um 3,16 % nach, während die Aktien der Wettbewerber ein uneinheitliches Bild zeigen.

    Besonders beachtet! - GameStop sinkt um 3,16 % am vierten Verlusttag in Folge
    Foto: Eric BVD - stock.adobe.com

    Der vierte Verlusttag in Folge verlängert die Abwärtsserie bei GameStop. Zugleich erreicht der Handelsumsatz bereits das 2,7-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    Wie hat sich die GameStop-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von GameStop in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,39 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +22,97 % gewonnen.

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    Informationen zur GameStop Aktie

    GameStop ist ein US-Einzelhändler für Gaming, Konsolen, Zubehör und gebrauchte Spiele, ergänzt um Merchandising und digitale Guthabenkarten. Marktstellung: schrumpfender stationärer Spezialist in einem von Downloads und E-Commerce dominierten Markt. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Walmart, Best Buy, MediaMarkt/Saturn. Mögliche USPs: Trade-in-Programm, Community-Nähe, Meme-Stock-Status als Kapitalmarktbesonderheit.

    Es gibt 505 Mio. GameStop Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,82 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Best Buy und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Best Buy notiert im Minus, mit -1,84 %. Target notiert im Minus, mit -2,93 %. eBay verliert -1,66 % Walmart notiert im Plus, mit +0,37 %.

    GameStop Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,58 %
    1 Monat +4,87 %
    3 Monate +15,39 %
    1 Jahr +6,01 %
    Stand: 26.10.2026, 19:14 Uhr

    Die Aktie von GameStop erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,92 %, über 10 Jahre bei 14,62 %.

    Lohnt sich ein Investment in die GameStop Aktie?


    Ob die GameStop Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GameStop Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    GameStop

    -3,52 %
    -10,34 %
    +4,00 %
    +14,42 %
    +5,12 %
    +66,80 %
    -42,92 %
    +275,74 %
    +227,71 %
    ISIN:US36467W1099WKN:A0HGDX
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