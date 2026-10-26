BRANICKS Group springt nach zwischenzeitlichen Verlusten ins Plus

Der Kurs der BRANICKS Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -58,20 %.

Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 2,81 % dreht die Aktie von BRANICKS Group im Tagesverlauf deutlich ins Plus. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Trotz der Erholung verliert der Titel auf Monatssicht 27,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BRANICKS Group Aktie damit um +19,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -75,44 % verloren.

BRANICKS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,43 % 1 Monat -27,43 % 3 Monate -58,20 % 1 Jahr -78,76 %

Informationen zur BRANICKS Group Aktie

Stand: 26.10.2026, 19:15 Uhr

Die BRANICKS Group ist ein führendes Unternehmen in der digitalen Transformation, spezialisiert auf IT-Beratung und Softwareentwicklung. Sie dominiert den DACH-Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Accenture und IBM. Ihr USP liegt in maßgeschneiderten Lösungen und innovativer KI-Integration.

Es gibt 84 Mio. BRANICKS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,93 Mio. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BRANICKS Group?

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,42 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -0,37 %. Vonovia legt um +0,48 % zu Aroundtown notiert im Minus, mit -1,85 %.

Die Aktie von BRANICKS Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -51,64 %. Über 5 Jahre lag sie bei -51,45 %, über 10 Jahre bei -25,63 %.

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Ob die BRANICKS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BRANICKS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.