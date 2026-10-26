Nasdaq erholt und Dow stabilisiert
Aktien New York
- Ölpreisrückgang stützt US-Börsen vor Fed-Entscheid
- Tesla-Fusionsfantasie und Chip-Erholung treiben Nasdaq
- Meta will Milliarden per Aktienverkauf in KI investieren
NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen gehen die Anleger vor allem bei Technologiewerten mit neuem Mut in eine Handelswoche voller wichtiger Ereignisse. Für Entlastung sorgten leicht rückläufige Ölpreise, die vor dem Wochenende zeitweise den höchsten Stand seit April erreicht hatten. Der Fokus der Anleger liegt in den kommenden Tagen vor allem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und erwarteten Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne.
Weil in den USA noch nicht auf Normalzeit umgestellt wurde, findet der Börsenhandel in mitteleuropäischer Zeit in dieser Woche eine Stunde früher statt als üblich. Der Dow Jones Industrial legte knapp zwei Stunden vor Schluss um 0,3 Prozent auf 52.352 Punkte zu, nachdem er am Freitag deutlich darunter gelitten hatte, dass die hohen Ölpreise wieder Inflationsängste schürten. Am breiten Markt ging es für den S&P 500 um 0,8 Prozent auf 7.683 Zähler nach oben.
Am Mittwoch und Donnerstag dürften die Quartalszahlen der Tech-Riesen Microsoft , Alphabet und Amazon mit ihren Zahlen vor allem den Nasdaq 100 beeinflussen, der am Freitag nach dem tiefsten Stand seit einem Monat schon einen Stabilisierungsversuch eingeleitet hatte. Diesen setzte der technologielastige Leitindex nun mit einem Plus fort, das mit 29.340 Zählern bis zuletzt auf 1,3 Prozent anwuchs.
Die Nasdaq-Rally wurde geprägt von den Tesla -Aktien, die getrieben von der Fantasie für eine mögliche Fusion mit dem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX um sechs Prozent anzogen. Verstärkt wurde dies von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die britische Investmentbank Barclays. Die Titel erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die Tesla-Aktien seien jetzt eine Wette darauf, welche Prämie notwendig werde, um von den Tesla-Aktionären die Zustimmung zu einer Fusion zu erkaufen, schrieb der Experte Edison Yu von der Deutschen Bank.
Aber auch im KI-Bereich erholten sich die Kurse von Chipwerten meist deutlich. Für Gesprächsstoff sorgten neue Details zu den Milliardenplänen eines großen Tech-Riesen. Die Meta-Aktie verlor 0,8 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen zu wollen. Nvidia , AMD und Broadcom wurden als mögliche Ankerinvestoren genannt.
Die Papiere von Verizon büßten fast vier Prozent ein, obwohl der Telekomkonzern für das dritte Quartal den stärksten Zuwachs an Mobilfunkkunden seit fünf Jahren meldete und seine Ziele für das Gesamtjahr anhob. Am Markt hieß es, die Titel aus der Telekom-Branche litten weiter unter der Sorge vor neuer Konkurrenz durch SpaceX. Die Titel von T-Mobile US gaben am Montag auf dem tiefsten Stand seit 2023 weiter um ein Prozent nach.
Die Titel von Surgery Partners sprangen um fast die Hälfte nach oben, nachdem bekannt wurde, dass das gemeinnützige katholische Gesundheitsunternehmen Bon Secours Mercy Health ein Angebot für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter chirurgischer Versorgungsleistungen abgab./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 476,3 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +55,04 %/+106,72 % bedeutet.
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Schönen guten Morgen in die Runde,
Hallo Ulf
Vielen Dank fuer die Charts. Die Erfolgsstory des S&P500 – und der US-Wirtschaft als Lokomotive der Weltwirtschaft kennen wir natürlich. Allerdings – Weltreiche enden irgendwann. Und im Moment sehen wir ja die zunehmenden Handelskonflikte – auch mit den bislang treuen Partnern. Seine Partner zu bedrängen ist normalerweise nicht die Handlungsweise des gelassenen souveränen Marktführers.
Die US-Produktion ist eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Und die BRICS-Staaten arbeiten fleissig daran, den Dollar als Leitwährung abzulösen. Wir können nur hoffen, dass sie sich nicht so bald einig werden.
Betrachten wir Reshoring einmal als Hypothese. Dann wäre die produzierten Industrieerzeugnisse, die Industriejobs und ggfs die Bauprojekte Indikatoren für Akzeptanz oder Zurückweisung.
Nach Angaben von Reuters ist die US-Produktion im September YoY um 1.1 % gestiegen [1]. Das ist zwar positiv, aber eben nicht deutlich genug für die Hypothese. Auch die Auslastung der US-Fabriken lag nur bei 75.9% [1].
Schaut man sich den Handel an, dann zeigen die Zölle gegenüber China Wirkung.
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Source: US International Trade Commission (USITC), Economic Impact of Tariffs Under Sections 232 and 301 on U.S. Industries.
Zusammenfassend sehen wir im Moment noch keinen signifikanten reshoring-effect.
Die zweite Bedrohung besteht in der Allianz der BRICS-Staaten, die den Dollar als Leitwährung ablösen wollen. Konkret hieße das, dass die Zentralbanken der Welt weniger US-Dollar halten.
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Diesen Effekt sehen wir als langsame Diversifikation, nicht als schnellen Abbau
Als nächste Stufe sollten wir sehen, dass der internationale Handel in anderen Währungen als USD abgewickelt wird.
Das sehen wir tatsächlich nicht. Die Bedeutung des USD im Welthandel hat noch nicht messbar abgenommen. Das sagt zumindest diese Quelle [4]. Allerdings sehen wir hier einige Dinge nicht. Ich sehe keine Währungspaare RUB/CNY, CNY/BRL. Falls nun also signifikante Geschäfte direkt zwischen Russland, Indien und China in den jeweiligen Landerwährungen abwickeln – so wie sie das machen – sieht man das in der Analyse nicht.
Leider konnte ich dazu nichts weiter finden.
Von diesem Umbruch profitieren wird China, das sich bis 2049 vorgenommen hat, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Leider spiegelt der chinesische Aktienmarkt diese Stärke nicht wider. Die Frage ist, warum? Sind Investoren wegen der Rechtsunsicherheit, Beschränkungen und Zöllen zu zögerlich? Sitzt die Immobilienkrise den heimischen Investoren noch in den Knochen?
Ich weiss es nicht und versuche daher meinen China Anteil auf 10% zu begrenzen.
Als Ausgleich suche ich vermehrt Value in blockfreien Staaten – Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapore… und natürlich Osteuropa; Skandinavien würde ich auch noch dazuzählen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen….
References
[1] https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-output-rises-september-2026-10-16
[2] https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-adds-16000-jobs-in-august/829655
[3] https://data.imf.org/news/imf%20data%20brief%20march%2027
[4] https://www.bis.org/publications/202509-commentary-otc-derivatives