Börsen Update USA - 26.10. - US Tech 100 stark +1,24 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.332,49 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Cisco Systems +3,59 %, NVIDIA +2,53 %, Goldman Sachs Group +2,50 %, Microsoft +1,72 %, Unitedhealth Group -1,96 %

Flop-Werte: Verizon Communications -3,15 %, Merck & Co -2,98 %, Walt Disney -2,06 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.307,13 PKT und steigt um +1,24 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +9,48 %, Arm Holdings +6,90 %, Tesla +6,03 %, Western Digital +5,91 %, Synopsys +5,84 %

Flop-Werte: MercadoLibre -8,37 %, PayPal -3,88 %, Netflix -3,84 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,73 %, Comcast (A) -3,44 %

Der US 500 steht bei 7.675,13 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +9,48 %, Comfort Systems USA +7,07 %, Coherent +6,80 %, CIENA +6,64 %, Tesla +6,03 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -7,62 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -6,06 %, Charter Communications Registered (A) -5,05 %, Dollar General Corporation -4,82 %, Omnicom Group -4,16 %

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