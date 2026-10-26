Börsen Update USA - 26.10. - US Tech 100 stark +1,24 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 52.332,49 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: Cisco Systems +3,59 %, NVIDIA +2,53 %, Goldman Sachs Group +2,50 %, Microsoft +1,72 %, Unitedhealth Group -1,96 %
Flop-Werte: Verizon Communications -3,15 %, Merck & Co -2,98 %, Walt Disney -2,06 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.307,13 PKT und steigt um +1,24 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +9,48 %, Arm Holdings +6,90 %, Tesla +6,03 %, Western Digital +5,91 %, Synopsys +5,84 %
Flop-Werte: MercadoLibre -8,37 %, PayPal -3,88 %, Netflix -3,84 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,73 %, Comcast (A) -3,44 %
Der US 500 steht bei 7.675,13 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +9,48 %, Comfort Systems USA +7,07 %, Coherent +6,80 %, CIENA +6,64 %, Tesla +6,03 %
Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -7,62 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -6,06 %, Charter Communications Registered (A) -5,05 %, Dollar General Corporation -4,82 %, Omnicom Group -4,16 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.