tonies Registered (A): Gibt gegen den SDAX-Trend nach

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von tonies Registered (A) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +5,39 %.

Während der SDAX um 1,30 % zulegt, gibt tonies Registered (A) deutlich nach. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +6,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,83 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von tonies Registered (A) +30,75 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,62 % 1 Monat +20,83 % 3 Monate +5,39 % 1 Jahr +54,25 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Stand: 26.10.2026, 20:00 Uhr

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd.EUR € wert.

Im Vorfeld des Q3-Trading-Statements am 12. November erwarten wir von tonies einen Umsatz von EUR 175 Mio. (+24% yoy). Nordamerika dürfte dabei weiterhin die Expansion anführen, flankiert von starkem Wachstum in RoW und einer stabilen Entwicklung in DACH.

Die Aktie von tonies Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 43,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,60 %.

Lohnt sich ein Investment in die tonies Registered (A) Aktie?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.