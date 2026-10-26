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    Hypoport steigert Gewinn

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hypoport steigerte im dritten Quartal den Gewinn
    • Das Ebit stieg von 7,6 auf 10,8 Millionen Euro
    • Aktie stieg auf Tradegate um 4,5 Prozent
    Hypoport steigert Gewinn
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 7,6 Millionen Euro im dritten Jahresviertel 2025 auf 10,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Hypoport-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu./he/tih

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    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 85,00 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 20:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 157,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von +58,49 %/+118,81 % bedeutet.





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