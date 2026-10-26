Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt nach Paris

PARIS, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 29. September 2026 präsentierte die chinesische Designermarke NOTHING NINE im Rahmen der Paris Fashion Week ihre Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 in der Salle d'Honneur im Les Invalides. Im Anschluss an die Show betonte Gründerin und Kreativdirektorin Chloe, wie wichtig es sei, internationale Bekanntheit in eine nachhaltige Nachfrage umzuwandeln.

Die Marke verzeichnete von 2024 bis 2025 ein Umsatzwachstum von 100 % im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von einem weiteren Anstieg um 200 % im Jahr 2026 bis heute. Im Anschluss an die Pariser Modenschau stieg der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 300 %, während die Anfragen von Einkäufern aus dem Ausland während der Show und in den folgenden zwei Monaten um 60 % zunahmen. Eine italienische High-End-Multibrand-Boutique hat bereits Nachbestellungen aufgegeben.

Das internationale Feedback prägt das Produkt selbst. Das Team hat nach Anproben mit europäischen Kunden die Schulterlinien, die Kleiderlängen und die Proportionen zwischen Taille und Hüfte verfeinert, dabei jedoch die unverwechselbaren Farben und Silhouetten beibehalten. Für die Pariser Kollektion benötigten mehrere Handarbeitende 14 bis 16 Tage, um eine Jacke mit goldenen Fransen fertigzustellen, die gemeinsam mit dem italienischen Textilspezialisten LUIGI VERGA entwickelt wurde.

Mit Blick auf die Zukunft plant NOTHING NINE zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 Präsentationen im Atelier-Stil in Europa und Los Angeles. Das Ziel ist es, bis Ende 2027 mindestens acht feste Multibrand-Einzelhandelspartner in Europa und Nordamerika zu gewinnen. Für Chloe bedeutet Internationalisierung nicht nur, gesehen zu werden, sondern auch, immer wieder ausgewählt zu werden.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nothing-nine-die-eigentliche-bewahrungsprobe-beginnt-nach-paris-302919767.html