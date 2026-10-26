Rapidus und HCLTech kündigen Partnerschaft für Halbleitertechnologien der nächsten Generation an

TOKIO und NOIDA, Indien, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und die Rapidus Corporation, ein japanisches Unternehmen, das fortschrittliche Logik-Halbleiter entwickelt und herstellt – haben heute offiziell zwei Entwicklungszentren von HCLTech in Indien eröffnet, die darauf ausgerichtet sind, die sich wandelnden Anforderungen von Rapidus im Bereich der Halbleitertechnik zu nterstützen.

Die Zentren in Bengaluru und Hubli werden die weltweite Führungsposition von HCLTech im Bereich Kern-Engineering nutzen, um Rapidus eine Reihe von Kompetenzen im Halbleiter-Engineering anzubieten, darunter Maskenentwurf, Design-Infrastruktur, Entwicklung von Prozessdesign-Kits, gemeinsame Optimierung von Designtechnologien und Layout-Design.

HCLTech wird zudem mit Rapidus zusammenarbeiten, um einen Pool an indischen Ingenieurtalenten aufzubauen und so den sich wandelnden Personalbedarf von Rapidus in Japan zu decken.

„Der Aufbau eines starken Ingenieurs-Ökosystems ist unerlässlich, während Rapidus seine Mission vorantreibt, Fertigungskapazitäten für Halbleiter der nächsten Generation in Japan zu etablieren", sagte Dr. Atsuyoshi Koike, Representative Director und CEO der Rapidus Corporation. „Durch diese Zusammenarbeit mit HCLTech erwarten wir, Zugang zu Indiens wachsendem Pool an Halbleiter-Ingenieurtalenten zu erhalten und spezielle Entwicklungskapazitäten aufzubauen, die unsere Aktivitäten in Japan ergänzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das technische Fachwissen und die Ressourcen zu entwickeln, die zur Unterstützung unserer langfristigen Ziele erforderlich sind."

„Fortschrittliche Halbleiter werden die Technologien des nächsten Jahrzehnts prägen", sagte C. Vijayakumar, CEO und Geschäftsführer von HCLTech. „Diese Partnerschaft spiegelt die wachsende strategische Zusammenarbeit zwischen Japan und Indien wider und vereint die Ambitionen von Rapidus im Bereich der Halbleiter der nächsten Generation mit der technischen Expertise von HCLTech, um die Einführung von Chips zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den Grundstein für die nächste Ära der Halbleiterinnovation zu legen."

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 230.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digitalisierung, Ingenieurwesen, Cloud und Software bereitstellt, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden in allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Life Sciences sowie Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Halbleiter, Telekommunikation sowie Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Mobilität und öffentliche Dienstleistungen. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis September 2026 auf insgesamt 14,8 Mrd. US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Informationen zur Rapidus Corporation

Die Rapidus Corporation hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit fortschrittlichsten Logik-Halbleiter zu entwickeln und herzustellen. Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir neue Branchen schaffen, indem wir Dienstleistungen entwickeln und bereitstellen, die die Zykluszeiten bei Design, Waferprozessen, 3D-Verpackung und mehr verkürzen. Wir werden uns weiterhin neuen Herausforderungen stellen, um durch den Einsatz von Halbleitern zur Erfüllung, zum Wohlstand und zum Glück der Menschen beizutragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

HCLTech

Meredith Bucaro, Nord- und Südamerika - meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, Europa - elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, Asien-Pazifik - james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Indien, Naher Osten & Afrika - nitin-shukla@hcltech.com

Rapidus Corporation

contact@rapidus.co.jp

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