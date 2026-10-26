HYPOPORT: Rohertrag und EBIT legen in den ersten neun Monaten zu
Hypoport legt in den ersten neun Monaten 2026 bei Rohertrag und EBIT zu. Während das Immobiliengeschäft wächst, kehrt die Versicherungssparte in die Gewinnzone zurück.
Foto: Hypoport SE
- **Gesamtkonzern:** In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Rohertrag auf 207 Mio. Euro (Vorjahr: 197 Mio.) und das EBIT auf 30,1 Mio. Euro (23,6 Mio.). Im dritten Quartal lagen Rohertrag und EBIT bei 70 Mio. bzw. 10,8 Mio. Euro.
- **Real Estate & Mortgage Platforms:** Der Rohertrag erhöhte sich in 9M/26 auf 129 Mio. Euro (122 Mio.), das EBIT auf 36 Mio. Euro (32,8 Mio.).
- **Financing Platforms:** In 9M/26 stieg der Rohertrag leicht auf 51 Mio. Euro (50 Mio.); das EBIT sank auf 3,6 Mio. Euro (3,8 Mio.).
- **Insurance Platforms:** Der Rohertrag lag in 9M/26 bei 25 Mio. Euro (24 Mio.); das Segment erzielte ein EBIT von 1,1 Mio. Euro nach einem Verlust von 0,4 Mio. Euro im Vorjahr.
- **Entwicklungstreiber:** Die positive Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten wurde laut Hypoport von einer Vielzahl von Geschäftsmodellen in allen drei operativen Segmenten getragen.
- **Nächster Termin:** Die endgültigen Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 sollen planmäßig am 9. November 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HYPOPORT ist am 09.11.2026.
Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 84,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.319,60PKT (+1,29 %).
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