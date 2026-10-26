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    PolyPeptide Group: Die wichtigsten Ergebnisse der ausserordentlichen GV

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    PolyPeptide stellt die Weichen für die Samsung-Übernahme: Die Aktionäre billigen sämtliche Anträge, darunter neue Verwaltungsräte und die bedingte Aufhebung statutarischer Beschränkungen.

    PolyPeptide Group: Die wichtigsten Ergebnisse der ausserordentlichen GV
    Foto: adobe.stock.com
    • Am 26. Oktober 2026 genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwaltungsrats.
    • John Chongbo Rim, Seungho Ryu, Cheol Woo Ryu, Mihyun Yang und Joonkyung Seong wurden bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt.
    • John Chongbo Rim wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.
    • Cheol Woo Ryu und Seungho Ryu wurden in den Vergütungs- und Nominierungsausschuss gewählt.
    • Die Wahlen werden erst mit dem Vollzug des öffentlichen Kaufangebots von Samsung Peptide AG für die öffentlich gehaltenen PolyPeptide-Aktien wirksam.
    • Die Aktionäre beschlossen, die Übertragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen aus den Statuten zu streichen – vorbehaltlich der Erfüllung oder eines Verzichts auf die Angebotsbedingungen, mit Ausnahme von Abschnitt B.7.1(e).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PolyPeptide Group ist am 09.03.2027.

    Der Kurs von PolyPeptide Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,05 % im Minus.


    PolyPeptide Group

    -1,05 %
    +0,16 %
    +0,96 %
    -0,26 %
    +101,67 %
    ISIN:CH1110760852WKN:A3CNHV
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