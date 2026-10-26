JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu fasste in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen bei dem Flugzeugbauer zusammen. Sie verwies unter anderem auf bislang 20 Auslieferungen in diesem Monat und die Nachricht, dass die US-Behörde FAA den Jet des Typs 737-Max-10 zertifiziert habe. Dies mache den Weg für dessen Auslieferungen im Jahr 2027 frei./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 168EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 20:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

