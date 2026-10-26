Gesundheitswelt Chiemgau AG hebt Ergebnisprognose für 2026 an
Rückenwind aus dem Medizinbereich: Die Gesundheitswelt Chiemgau AG hebt ihre Ergebnisprognose für 2026 deutlich an. Positive Sondereffekte stützen die verbesserte Erwartung zusätzlich.
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- Die Gesundheitswelt Chiemgau AG hat am 26. Oktober 2026 ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben.
- Das Unternehmen erwartet nun ein Konzern-EBIT zwischen **–2,0 Mio. und +1,5 Mio. Euro**.
- Die bisherige Prognose vom Juli 2026 lag bei **–6,5 Mio. bis –3,5 Mio. Euro**.
- Ausschlaggebend war die sehr gute operative Entwicklung des Geschäftsbereichs Medizin in den letzten Monaten.
- Zusätzlich wirkten sich positive Sondereffekte aus, insbesondere die Auflösung von Rückstellungen, die zum 31. Dezember 2025 bestanden.
- Die bisherige Ergebnisprognose ist angesichts dieser Entwicklungen nicht mehr aufrechtzuerhalten.
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