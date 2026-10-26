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    EssilorLuxottica fällt um 4,04 % trotz festerem Eurozone 50

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    Nach einem Wochenplus von 12,42 % gibt EssilorLuxottica heute um 4,04 % nach.

    Spotlight - EssilorLuxottica fällt um 4,04 % trotz festerem Eurozone 50
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica bleibt deutlich hinter dem Eurozone 50 zurück: Während der Index um 0,79 % steigt, verzeichnet die Aktie Verluste. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

    Wie hat sich die EssilorLuxottica-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von EssilorLuxottica in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,99 % bestehen.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um +12,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in EssilorLuxottica eine negative Entwicklung von -36,05 % erlebt.

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    Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich +0,79 % im Plus-Minus-Bereich. EssilorLuxottica entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    EssilorLuxottica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,42 %
    1 Monat +19,96 %
    3 Monate +5,99 %
    1 Jahr -44,68 %
    Stand: 26.10.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

    EssilorLuxottica ist ein weltweit führender Brillen- und Augenoptikkonzern (Sehkorrektur, Sonnenbrillen, Optikgeräte). Marken: Ray-Ban, Oakley u.a., zudem Retailketten (z.B. Sunglass Hut). Starke vertikale Integration von Glas bis Handel. Hauptkonkurrenten: Safilo, Hoya, Zeiss, Fielmann. USP: globale Markenmacht, Omnichannel-Vertrieb, Technologie- und Innovationsführerschaft in Brillengläsern.

    Es gibt 464 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,43 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im Eurozone 50.

    Die Aktie von EssilorLuxottica erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,03 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,93 %, über 10 Jahre bei 5,81 %.

    Lohnt sich ein Investment in die EssilorLuxottica Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der EssilorLuxottica Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur EssilorLuxottica Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    EssilorLuxottica

    -3,65 %
    +12,35 %
    +19,14 %
    +5,64 %
    -45,64 %
    +3,58 %
    +1,74 %
    +70,41 %
    +186,84 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195
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