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    CANCOM SE: Vorläufige Q3.26-Zahlen – Umsatzprognose 2026 angepasst

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    Zurückhaltende Kunden bremsen CANCOM: Der IT-Dienstleister senkt seine Umsatzprognose für 2026, hält aber trotz schwächerer Quartalszahlen an den Gewinnzielen fest.

    CANCOM SE: Vorläufige Q3.26-Zahlen – Umsatzprognose 2026 angepasst
    Foto: CANCOM SE
    • CANCOM senkt wegen anhaltender Kaufzurückhaltung die Umsatzprognose für 2026 auf **1,65 bis 1,75 Mrd. Euro** (zuvor 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro).
    • Die Gewinnprognosen bleiben unverändert: **EBITDA 110 bis 130 Mio. Euro**, **EBITA 55 bis 75 Mio. Euro**.
    • Der vorläufige Umsatz im dritten Quartal 2026 lag bei rund **412,0 Mio. Euro**, nach 423,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
    • Das Q3-EBITDA wird voraussichtlich **24,1 Mio. Euro** betragen (Vorjahr: 27,1 Mio. Euro).
    • Das Q3-EBITA wird auf rund **10,8 Mio. Euro** geschätzt (Vorjahr: 13,4 Mio. Euro).
    • Längere Entscheidungszyklen und Projektverschiebungen, besonders im Workplace-Bereich, belasten die Nachfrage; der Bericht zu den ersten neun Monaten erscheint am **12. November 2026**.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei CANCOM SE ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,84 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,450EUR das entspricht einem Plus von +1,54 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.325,55PKT (+1,32 %).


    CANCOM SE

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    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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