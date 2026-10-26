CANCOM SE: Vorläufige Q3.26-Zahlen – Umsatzprognose 2026 angepasst
Zurückhaltende Kunden bremsen CANCOM: Der IT-Dienstleister senkt seine Umsatzprognose für 2026, hält aber trotz schwächerer Quartalszahlen an den Gewinnzielen fest.
Foto: CANCOM SE
- CANCOM senkt wegen anhaltender Kaufzurückhaltung die Umsatzprognose für 2026 auf **1,65 bis 1,75 Mrd. Euro** (zuvor 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro).
- Die Gewinnprognosen bleiben unverändert: **EBITDA 110 bis 130 Mio. Euro**, **EBITA 55 bis 75 Mio. Euro**.
- Der vorläufige Umsatz im dritten Quartal 2026 lag bei rund **412,0 Mio. Euro**, nach 423,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Das Q3-EBITDA wird voraussichtlich **24,1 Mio. Euro** betragen (Vorjahr: 27,1 Mio. Euro).
- Das Q3-EBITA wird auf rund **10,8 Mio. Euro** geschätzt (Vorjahr: 13,4 Mio. Euro).
- Längere Entscheidungszyklen und Projektverschiebungen, besonders im Workplace-Bereich, belasten die Nachfrage; der Bericht zu den ersten neun Monaten erscheint am **12. November 2026**.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei CANCOM SE ist am 12.11.2026.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,84 % im
Minus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,450EUR das entspricht einem Plus von +1,54 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.325,55PKT (+1,32 %).
-3,38 %
-4,91 %
-6,17 %
-11,25 %
-15,98 %
-1,48 %
-63,01 %
-3,18 %
+585,74 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte