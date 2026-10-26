EDAG Engineering Group: 9-Monatszahlen 2026 – Umsatzprognose geändert
Weniger Umsatz, bessere Ertragslage: EDAG schafft operativ die Trendwende. Die schwache Nachfrage zwingt den Entwicklungsdienstleister jedoch, seine Umsatzprognose für 2026 zu senken.
Foto: vadimborkin - 258917169
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte EDAG vorläufig einen Umsatz von 498,7 Mio. Euro, nach 547,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBIT verbesserte sich auf 4,7 Mio. Euro, verglichen mit −4,5 Mio. Euro; die bereinigte EBIT-Marge stieg von −0,8 auf 0,9 Prozent.
- Die Umsatzrückgänge sind vor allem auf die anhaltende Zurückhaltung der Automobilkunden und eine schwächere Nachfrage im Industriesektor zurückzuführen.
- Geringere Projektabrufe und die verstärkte interne Erbringung von Entwicklungsleistungen bei Kunden belasten das Automotive-Geschäft; ein vollständiges Aufholen im letzten Quartal wird nicht erwartet.
- EDAG senkt die Umsatzprognose für 2026: Erwartet wird nun ein Rückgang von bis zu rund 10 Prozent statt zuvor bis zu rund 5 Prozent.
- Die Prognose einer EBIT-Marge von bis zu rund 3 Prozent bleibt unverändert; die Ergebnissicherung hat Vorrang vor Umsatzwachstum. Der vollständige Q3-Bericht erscheint am 5. November 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei EDAG Engineering Group ist am 05.11.2026.
Der Kurs von EDAG Engineering Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 %
im Plus.
+0,18 %
-8,20 %
-7,89 %
-10,54 %
-58,88 %
-77,42 %
-75,86 %
-81,29 %
-86,34 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte