Fraport legt vorläufige Q3-Zahlen 2026 vor – das steckt drin
Fraport übertrifft im dritten Quartal 2026 die Ergebniserwartungen. Ein Anteilsverkauf sorgt für Rückenwind, die Jahresprognose bleibt unverändert.
Foto: Silas Stein - dpa
- Fraport erzielte im 3. Quartal 2026 vorläufig ein Konzern-EBITDA von rund 595 Mio. Euro.
- Das EBITDA lag damit knapp 4 % über dem Analystenkonsens von rund 574 Mio. Euro.
- Das vorläufige EBIT betrug rund 407 Mio. Euro und übertraf den Konsens von knapp 389 Mio. Euro um knapp 5 %.
- Ein Sondereffekt von rund 24 Mio. Euro aus dem Verkauf der Anteile an der Medical Airport Service GmbH (MAS) wirkte sich positiv auf das operative Ergebnis aus.
- Fraport hielt 50 % der Anteile an der at-Equity bewerteten MAS; die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.
- Die endgültigen Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2026 sollen am 4. November 2026 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Fraport ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Fraport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,53EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,21 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.245,68PKT (+1,27 %).
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