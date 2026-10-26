RCM Beteiligungs: Das zeigen die untestierten HGB-Zahlen für Q3 2026
Mehr Umsatz, höhere Mieterträge: RCM legt im dritten Quartal 2026 bei stabilem Konzerngewinn zu. Zugleich soll die Einziehung von 300.000 eigenen Aktien das Grundkapital senken.
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- Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 auf rund 2,1 Mio. Euro gestiegen (Vorjahreszeitraum: 1,9 Mio. Euro).
- Mieterträge aus eigenen Beständen erhöhten sich auf rund 1,1 Mio. Euro (zuvor 0,9 Mio. Euro).
- Konzernüberschuss nach Steuern lag bei rund 0,2 Mio. Euro und damit auf Vorjahresniveau.
- Die RCM AG als Einzelgesellschaft erzielte nach Steuern rund 0,4 Mio. Euro, gegenüber 1,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Die Konzernbilanzsumme betrug zum 30. September 2026 rund 37,2 Mio. Euro; das Konzerneigenkapital lag bei 18,1 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote bei 48,6 %.
- RCM meldete 300.000 eigene Aktien zur Einziehung an; dadurch soll das Grundkapital auf 12,8 Mio. Euro sinken. Die Handelsregistereintragung steht noch aus.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei RCM Beteiligungs ist am 26.10.2026.
Der Kurs von RCM Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0400EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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