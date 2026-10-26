CANCOM SE Revises 2026 Revenue Outlook After Preliminary Q3 Figures
Customer caution and project delays have prompted CANCOM to cut its 2026 revenue outlook, while keeping earnings targets intact ahead of its nine-month report.
Foto: CANCOM SE
- CANCOM lowered its 2026 revenue forecast due to continued customer investment reluctance, longer decision-making cycles, and project delays, particularly in the Workplace segment.
- The updated 2026 revenue forecast is €1.65–1.75 billion, down from €1.75–1.85 billion.
- The 2026 EBITDA forecast remains unchanged at €110–130 million.
- The 2026 EBITA forecast remains unchanged at €55–75 million.
- Preliminary Q3 2026 revenue was approximately €412.0 million, compared with €423.9 million in Q3 2025.
- Q3 2026 EBITDA is expected to be €24.1 million and EBITA approximately €10.8 million; CANCOM will publish its full nine-month report on 12 November 2026.
The next important date, Interim statement as of September 30, 2026., at CANCOM SE is on 12.11.2026.
The price of CANCOM SE at the time of the news was 21,125EUR and was down -4,84 % compared with the previous day.
At this time, the index SDAX was at 18.325,76PKT (+1,32 %).
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