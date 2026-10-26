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    Binect im Fokus: maxx26 AG beschließt Aktienrückkauf

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    Kapital zurück an die Aktionäre: Die maxx26 AG plant, im November 2026 bis zu 2.143.810 eigene Aktien zu je 2,10 Euro zurückzukaufen und einzuziehen.

    Binect im Fokus: maxx26 AG beschließt Aktienrückkauf
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der maxx26 AG beschloss am 26. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienrückkauf.
    • Zurückgekauft und eingezogen werden sollen bis zu 2.143.810 Stückaktien – ohne Herabsetzung des Grundkapitals.
    • Das öffentliche Rückkaufangebot soll voraussichtlich vom 9. bis 30. November 2026 laufen.
    • Der Angebotspreis beträgt 2,10 Euro je Aktie.
    • Das Angebot umfasst bis zu zwei Drittel der ausstehenden Aktien; bei vollständiger Annahme können Aktionäre je drei gehaltene Aktien zwei verkaufen.
    • Zweck der Einziehung ist eine teilweise Rückzahlung des Grundkapitals. Die BankM AG übernimmt die Vorbereitung und Abwicklung; die Angebotsunterlagen werden zeitnah bereitgestellt.

    Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,51 % im Plus.


    Binect

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    ISIN:DE000A3H2135WKN:A3H213
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