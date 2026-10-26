Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an

Microsoft schraubt - wie etwa auch Google und der Facebook-Konzern Meta die Ausgaben von KI-Infrastruktur hoch. Auch Google und Meta versuchten bereits, die Belegschaft zu verschlanken./so/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 476,2 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 625,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 650,00USD was eine Bandbreite von +20,68 %/+36,43 % bedeutet.