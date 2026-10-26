Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an
- Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen
- Betroffen sind Kanada, Indien, Großbritannien und USA
- Microsoft erwartet weniger als 30 Prozent Zusagen
REDMOND (dpa-AFX) - Der Software-Riese Microsoft hat rund 60.000 Mitarbeitern angeboten, das Unternehmen freiwillig mit einer Abfindung zu verlassen. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte einiger Bereiche in Kanada, Indien, Großbritannien und den USA, wie Microsoft mitteilte.
Microsoft hatte zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres Ende Juni rund 223.000 Beschäftigte. Damit adressiert das Angebot zumindest theoretisch über ein Viertel der Belegschaft. Microsoft selbst gehe aber davon aus, dass die Annahmequote weitaus niedriger sein werde als die 30 Prozent bei einem vorherigen Vorruhestandsangebot, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und die Website "Geekwire" unter Berufung auf das Unternehmen. Der Windows-Konzern hatte erst vor wenigen Monaten etwa 4.800 Arbeitsplätze gestrichen.
Microsoft schraubt - wie etwa auch Google und der Facebook-Konzern Meta die Ausgaben von KI-Infrastruktur hoch. Auch Google und Meta versuchten bereits, die Belegschaft zu verschlanken./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 476,2 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 625,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 650,00USD was eine Bandbreite von +20,68 %/+36,43 % bedeutet.
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Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.
Ist sehr ruhig hier geworden. MSFT ist aktuell bei den Investoren nicht interessant so scheint es. Dabei ist sie immer noch im Angebot. Will nur sagen nicht das sich in 6 Monaten wieder alle ärgern. Zum Einstieg wird nicht geklingelt, ich sag mal so: wenn nicht jetzt wann dann?