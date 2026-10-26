Aktien mit extremer Performance im US 30 am 26.10.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Merck & Co
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 2
Performance 1M: -3,43 %
Performance 1M: -3,43 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 3
Performance 1M: -6,97 %
Performance 1M: -6,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Verizon um etwa 3–4 Prozent trotz starker Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben, der Umsatz verfehlte sie. Diskutiert werden zudem 7,8 Milliarden Dollar freier Cashflow zum Schuldenabbau, höhere Dienstleistungsumsätze, rückläufige Geräteerlöse und 314.000 neue Breitbandkunden. Als Gründe für den Kursdruck werden Gewinnmitnahmen und Musk-Kommentare genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verizon Communications eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 4
Performance 1M: -2,08 %
Performance 1M: -2,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Abwärtsrisiken durch Marktstimmung, Fed und geopolitische Unsicherheit; Short-Anleger sehen weiteres Rückschlagpotenzial, während 188 Euro als Halt genannt werden. Langfristig verweisen Anleger auf starke Produkte, Margen und rund 70 Prozent erwartetes Umsatzwachstum, diskutieren aber, wie nachhaltig das Wachstum angesichts von Lieferengpässen bleibt. Auch Bewertung und anstehende Quartalszahlen sind Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -2,58 %
Performance 1M: -2,58 %
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte