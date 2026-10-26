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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,56 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -7,62 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,62 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,62 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +6,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: -26,35 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,60 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +5,82 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,54 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,82 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -5,67 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,53 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,67 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +5,58 %
    Platz 6
    Performance 1M: +8,94 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,58 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +5,27 %
    Platz 7
    Performance 1M: +6,88 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zweifel an Teslas Wachstum und hoher Bewertung: Kritiker erwarten stagnierende oder sinkende Umsätze und Gewinne und halten Zukunftsprojekte wie FSD für unzureichend, um die Bewertung zu rechtfertigen. Zudem wird der positive freie Cashflow wegen späterer Lieferantenzahlungen und geringerer Investitionen hinterfragt. Übernahmefantasie könnte den Kurs stützen; scheitert eine Übernahme, wird ein Rückgang befürchtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +5,12 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,35 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,12 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +4,64 %
    Platz 9
    Performance 1M: +9,02 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,64 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,57 %
    Platz 10
    Performance 1M: -19,25 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,57 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 11
    Performance 1M: -10,52 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Intel
    Tagesperformance: +4,43 %
    Platz 12
    Performance 1M: -24,76 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,43 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 13
    Performance 1M: +6,79 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +3,75 %
    Platz 14
    Performance 1M: +5,27 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,75 %.

    PayPal
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 15
    Performance 1M: +0,63 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die anstehenden Quartalszahlen und eine erwartete starke Kursreaktion. Viele befürchten Umsatzrückgänge und Verluste, während andere auf PayPals häufige EPS-Überraschungen verweisen; die früheren Zahlen führten jedoch nicht zuverlässig zu Kursgewinnen. Genannt werden zudem eine mögliche Überbewertung, fehlende Insiderkäufe und die stützende Wirkung eines früheren Übernahmeangebots. Umstritten sind auch Restrukturierung, Einsparungen und Aktienrückkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 16
    Performance 1M: -23,02 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 17
    Performance 1M: -34,16 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang trotz positiver Einschätzungen zur Citi-Kreditlinie und steigender GPU-Mietpreise. Die Finanzierung gilt als günstig, birgt aber Refinanzierungsrisiken. Meta-Ausgaben und knappe Rechenkapazität stützen die Nachfrage; Sorgen gelten Verschuldung, Konkurrenz, möglichen Überkapazitäten und der Schwäche im KI-Sektor. Nebius wird beim Verschuldungsvergleich teils besser als CoreWeave eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: +3,51 %
    Platz 18
    Performance 1M: +7,79 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,51 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,88 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 20
    Performance 1M: -25,04 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rocket Labs Kursrückgang nach zuvor rund 58 Euro und den rechtzeitigen Ausstieg eines Anlegers. Diskutiert wird auch der Vergleich mit SpaceX: Rocket Lab erzielt laut Beiträgen rund 30 Prozent des Umsatzes mit Startdiensten, den größeren Anteil mit Space Systems. Trotz Konkurrenz sehen Nutzer Raum für mehrere Anbieter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 21
    Performance 1M: -17,97 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 22
    Performance 1M: -14,10 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 23
    Performance 1M: -9,27 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Netflix-Aktie und mögliche Einstiege bei 50–55 Euro. Elliott-Wellen-Analysen sehen die Korrektur teils im Zielbereich, andere erwarten weitere Verluste. Einer als günstig empfundenen Bewertung bei 12 % Wachstum und 44 % Gewinnplus stehen eine gesenkte Werbeprognose und Sorgen um Kundenbindung durch höhere Preise gegenüber. Auch Chancen durch Live-Sport und der Rückzug eines Spiele-Angebots nach einer Microsoft-Gegenforderung werden thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 24
    Performance 1M: -9,07 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 25
    Performance 1M: +0,70 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -2,77 %
    Platz 26
    Performance 1M: +2,19 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,77 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 27
    Performance 1M: +10,37 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke, wechselhafte Kursbewegungen im Softwaresektor: Adobe galt zuletzt als möglicher KI-Verlierer, erholt sich nun aber mit der Branche. Als positive Nachricht wird die KI-Partnerschaft mit Alpine genannt. Zudem wird auf Adobes breiteres Geschäftsmodell verwiesen; ein Nutzer nennt einen Kurs mit einer 3 vor der 2 als mögliche Einstiegsmarke.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Paccar
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 28
    Performance 1M: -3,59 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 29
    Performance 1M: +15,61 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

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