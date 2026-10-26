Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zweifel an Teslas Wachstum und hoher Bewertung: Kritiker erwarten stagnierende oder sinkende Umsätze und Gewinne und halten Zukunftsprojekte wie FSD für unzureichend, um die Bewertung zu rechtfertigen. Zudem wird der positive freie Cashflow wegen späterer Lieferantenzahlungen und geringerer Investitionen hinterfragt. Übernahmefantasie könnte den Kurs stützen; scheitert eine Übernahme, wird ein Rückgang befürchtet.