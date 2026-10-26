Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,62 %
Performance 1M: -3,62 %
Tagesperformance: +6,60 %
Performance 1M: -26,35 %
Tagesperformance: +5,82 %
Performance 1M: +5,54 %
Tagesperformance: -5,67 %
Performance 1M: -11,53 %
Tagesperformance: +5,58 %
Performance 1M: +8,94 %
Tagesperformance: +5,27 %
Performance 1M: +6,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,12 %
Performance 1M: +5,35 %
Tagesperformance: +4,64 %
Performance 1M: +9,02 %
Tagesperformance: +4,57 %
Performance 1M: -19,25 %
Tagesperformance: -4,48 %
Performance 1M: -10,52 %
Tagesperformance: +4,43 %
Performance 1M: -24,76 %
Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: +6,79 %
Tagesperformance: +3,75 %
Performance 1M: +5,27 %
Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: +0,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,54 %
Performance 1M: -23,02 %
Tagesperformance: -3,53 %
Performance 1M: -34,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,51 %
Performance 1M: +7,79 %
Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: +2,88 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: -25,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: -17,97 %
Tagesperformance: +2,93 %
Performance 1M: -14,10 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: -9,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: -9,07 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +0,70 %
Tagesperformance: -2,77 %
Performance 1M: +2,19 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: +10,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: -3,59 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +15,61 %