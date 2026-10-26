Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,12 %
Performance 1M: -23,41 %
Tagesperformance: +6,83 %
Performance 1M: -23,76 %
Tagesperformance: -6,72 %
Performance 1M: -16,62 %
Tagesperformance: +6,22 %
Performance 1M: +5,54 %
Tagesperformance: +5,67 %
Performance 1M: -3,00 %
Tagesperformance: -5,66 %
Performance 1M: -11,53 %
Tagesperformance: +5,58 %
Performance 1M: +8,94 %
Tagesperformance: +5,55 %
Performance 1M: -11,87 %
Tagesperformance: +5,54 %
Performance 1M: -15,05 %
Tagesperformance: +5,40 %
Performance 1M: +23,48 %
Tagesperformance: -5,38 %
Performance 1M: -8,08 %
Tagesperformance: +5,33 %
Performance 1M: +6,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,33 %
Performance 1M: -8,91 %
Tagesperformance: +5,12 %
Performance 1M: +5,35 %
Tagesperformance: +4,81 %
Performance 1M: +2,88 %
Tagesperformance: +4,72 %
Performance 1M: +24,45 %
Tagesperformance: +4,67 %
Performance 1M: -20,13 %
Tagesperformance: +4,64 %
Performance 1M: +9,02 %
Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: -6,39 %
Tagesperformance: +4,51 %
Performance 1M: -24,76 %
Tagesperformance: +4,44 %
Performance 1M: +8,12 %
Tagesperformance: -4,06 %
Performance 1M: -25,15 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: -5,19 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: -7,05 %
Tagesperformance: -3,59 %
Performance 1M: +0,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,49 %
Performance 1M: +1,87 %
Tagesperformance: -3,41 %
Performance 1M: +6,34 %
Tagesperformance: -3,33 %
Performance 1M: +3,56 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: +11,80 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +14,58 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: -9,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: +20,32 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +5,77 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: -16,43 %
Tagesperformance: -2,77 %
Performance 1M: -3,43 %
Tagesperformance: -2,76 %
Performance 1M: +2,19 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: -6,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,68 %
Performance 1M: +5,82 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +0,79 %