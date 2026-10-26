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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.10.2026

    Top & Flop

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    216,93€
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    250,72€
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,72 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +7,12 %
    Platz 2
    Performance 1M: -23,41 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,12 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +6,83 %
    Platz 3
    Performance 1M: -23,76 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,83 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -6,72 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,62 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,72 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +6,22 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,54 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,22 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +5,67 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,00 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,67 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -5,66 %
    Platz 7
    Performance 1M: -11,53 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,66 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +5,58 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,94 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,58 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +5,55 %
    Platz 9
    Performance 1M: -11,87 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,55 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: +5,54 %
    Platz 10
    Performance 1M: -15,05 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,54 %.

    Lockheed Martin
    Tagesperformance: +5,40 %
    Platz 11
    Performance 1M: +23,48 %
    Chart Lockheed Martin
    ISIN: US5398301094
    WKN: 894648
    Die Lockheed Martin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,40 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -5,38 %
    Platz 12
    Performance 1M: -8,08 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,38 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +5,33 %
    Platz 13
    Performance 1M: +6,88 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,33 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zweifel an Teslas Wachstum und hoher Bewertung: Kritiker erwarten stagnierende oder sinkende Umsätze und Gewinne und halten Zukunftsprojekte wie FSD für unzureichend, um die Bewertung zu rechtfertigen. Zudem wird der positive freie Cashflow wegen späterer Lieferantenzahlungen und geringerer Investitionen hinterfragt. Übernahmefantasie könnte den Kurs stützen; scheitert eine Übernahme, wird ein Rückgang befürchtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    GE Vernova
    Tagesperformance: +5,33 %
    Platz 14
    Performance 1M: -8,91 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,33 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +5,12 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,35 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,12 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +4,81 %
    Platz 16
    Performance 1M: +2,88 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,81 %.

    Dow
    Tagesperformance: +4,72 %
    Platz 17
    Performance 1M: +24,45 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,72 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 18
    Performance 1M: -20,13 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +4,64 %
    Platz 19
    Performance 1M: +9,02 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,64 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 20
    Performance 1M: -6,39 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    Intel
    Tagesperformance: +4,51 %
    Platz 21
    Performance 1M: -24,76 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,51 %.

    Teledyne Technologies
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 22
    Performance 1M: +8,12 %
    Chart Teledyne Technologies
    ISIN: US8793601050
    WKN: 926932
    Die Teledyne Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -4,06 %
    Platz 23
    Performance 1M: -25,15 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,06 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 24
    Performance 1M: -5,19 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    NVR
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 25
    Performance 1M: -7,05 %
    Chart NVR
    ISIN: US62944T1051
    WKN: 888265
    Die NVR Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    PayPal
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 26
    Performance 1M: +0,63 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die anstehenden Quartalszahlen und eine erwartete starke Kursreaktion. Viele befürchten Umsatzrückgänge und Verluste, während andere auf PayPals häufige EPS-Überraschungen verweisen; die früheren Zahlen führten jedoch nicht zuverlässig zu Kursgewinnen. Genannt werden zudem eine mögliche Überbewertung, fehlende Insiderkäufe und die stützende Wirkung eines früheren Übernahmeangebots. Umstritten sind auch Restrukturierung, Einsparungen und Aktienrückkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: -3,49 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,87 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,49 %.

    Omnicom Group
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 28
    Performance 1M: +6,34 %
    Chart Omnicom Group
    ISIN: US6819191064
    WKN: 871706
    Die Omnicom Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    Corteva
    Tagesperformance: -3,33 %
    Platz 29
    Performance 1M: +3,56 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,33 %.

    Centene
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 30
    Performance 1M: +11,80 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 31
    Performance 1M: +14,58 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 32
    Performance 1M: -9,27 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Netflix-Aktie und mögliche Einstiege bei 50–55 Euro. Elliott-Wellen-Analysen sehen die Korrektur teils im Zielbereich, andere erwarten weitere Verluste. Einer als günstig empfundenen Bewertung bei 12 % Wachstum und 44 % Gewinnplus stehen eine gesenkte Werbeprognose und Sorgen um Kundenbindung durch höhere Preise gegenüber. Auch Chancen durch Live-Sport und der Rückzug eines Spiele-Angebots nach einer Microsoft-Gegenforderung werden thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 33
    Performance 1M: +20,32 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Fox Registered (B)
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 34
    Performance 1M: +5,77 %
    Chart Fox Registered (B)
    ISIN: US35137L2043
    WKN: A2PF3T
    Die Fox Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 35
    Performance 1M: -16,43 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: -2,77 %
    Platz 36
    Performance 1M: -3,43 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,77 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -2,76 %
    Platz 37
    Performance 1M: +2,19 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,76 %.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 38
    Performance 1M: -6,53 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Verizon um etwa 3–4 Prozent trotz starker Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben, der Umsatz verfehlte sie. Diskutiert werden zudem 7,8 Milliarden Dollar freier Cashflow zum Schuldenabbau, höhere Dienstleistungsumsätze, rückläufige Geräteerlöse und 314.000 neue Breitbandkunden. Als Gründe für den Kursdruck werden Gewinnmitnahmen und Musk-Kommentare genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verizon Communications eingestellt.

    Fiserv
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 39
    Performance 1M: +5,82 %
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Lennox International
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 40
    Performance 1M: +0,79 %
    Chart Lennox International
    ISIN: US5261071071
    WKN: 924838
    Die Lennox International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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