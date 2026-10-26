🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Trump verspricht eine Million Dollar für Hinweise
    • Trump legte keine Belege für großen Wahlbetrug vor
    • Verliert Trump eine Kammer, drohen Gesetzesblockaden
    Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Rund eine Woche vor den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump eine Millionenbelohnung für das Melden von Wahlbetrug angekündigt. Im Fall einer Festnahme und Verurteilung verspricht Trump den Hinweisgebern eine Million Dollar (rund 895.000 Euro), wie er auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. Das Angebot gelte sowohl für Hinweise zu den Midterms als auch zur vergangenen Wahl.

    Trump behauptet immer wieder, Demokraten und ausländische Mächte würden zu seinem Nachteil auf US-Wahlen Einfluss nehmen. Belege für weitreichenden Wahlbetrug lieferte er bisher nicht. Zudem hält Trump an seiner vielfach widerlegten Behauptung fest, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden gewonnen.

    Am kommenden Dienstag werden in den USA unter anderem das US-Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Sitze des Senats neu gewählt. Die Wahl wird den Rest von Trumps zweiter Amtszeit prägen: Verliert er die Mehrheit auch nur in einer der beiden Kammern, wird er keine größeren Gesetze mehr verabschieden können.

    Im Vorlauf der Wahl hatte Trump mehrere Initiativen gestartet, um angeblichen Wahlbetrug zu erschweren. Ein Gesetz, das den genaueren Nachweis der US-Staatsbürgerschaft vorsah, scheiterte allerdings im Kongress. Zudem unterband der Oberste Gerichtshof ein Vorhaben, das der US-Post weitgehende Kompetenzen bei der Kontrolle der Briefwahl eingeräumt hätte. Kritiker sahen in den Bestrebungen Versuche, wahlberechtigte US-Bürger vom Wählen abzuhalten./jcf/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug Rund eine Woche vor den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump eine Millionenbelohnung für das Melden von Wahlbetrug angekündigt. Im Fall einer Festnahme und Verurteilung verspricht Trump den Hinweisgebern eine Million Dollar (rund 895.000 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     