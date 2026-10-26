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    Anthropic-IPO treibt Nasdaq an - Dow moderater

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen legen vor Fed-Entscheid und Tech-Zahlen zu
    • Anthropic-Börsenpläne beflügeln KI- und Chipwerte
    • Tesla profitiert von SpaceX-Fantasie, Meta verliert
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Anthropic-IPO treibt Nasdaq an - Dow moderater
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte. Auch leicht rückläufige Ölpreise sorgten für etwas Entlastung.

    Bevor am Mittwoch und Donnerstag werden die Branchenriesen Microsoft , Alphabet und Amazon mit ihren Zahlen den KI-Megatrend wieder auf den Prüfstand stellen. Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholungsbewegung aus. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 zog um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte an.

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    Während der marktbreite S&P 500 um 0,70 Prozent auf 7.676,77 Zähler stieg, zeigte sich der Dow Jones Industrial behäbiger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 52.361,58 Punkte zu. Weil in den USA die Zeitumstellung noch ansteht, war der Börsenhandel in mitteleuropäischer Zeit eine Stunde früher zu Ende als üblich.

    Unter den KI-Werten fielen die Titel von Nvidia mit einem Anstieg um 2,4 Prozent auf, aber auch in der Breite waren Chipwerte wie Intel , Broadcom und Micron mit klaren Kursgewinnen eine Stütze für die Nasdaq-Börse.

    In der Gruppe der sieben größten Tech-Riesen war das Bild wenige Tage vor den Zahlenvorlagen bei Alphabet, Amazon und Microsoft durchwachsen. Die Gruppe wurde angeführt von den Tesla -Aktien, die getrieben von der Fantasie für eine mögliche Fusion mit dem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX um 5,2 Prozent anzogen. Verstärkt wurde dies von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die britische Investmentbank Barclays.

    Experten gehen davon aus, dass solch ein Fusion unter dem Dach von SpaceX passieren wird. Der Barclays-Analyst Dan Levy glaubt, dass dafür ein deutlicher Bewertungsaufschlag notwendig werden würde. Laut dem Experten Edison Yu von der Deutschen Bank sind die Tesla-Aktien daher eine Wette auf eine notwendige Prämie, um von den Tesla-Aktionären die Zustimmung zu einer Fusion zu erkaufen.

    Für Gesprächsstoff im KI-Bereich sorgten auch neue Details zu den Milliardenplänen von Meta . Die Aktie verlor 1,9 Prozent, nachdem das Social-Media-Unternehmen angekündigt hatte, für KI-Investitionen bis zu 95 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Aktien einnehmen zu wollen. Jetzt zähle für die Investoren vor allem die Rendite, schrieb der RBC-Experte Brad Erickson am Montag.

    Schlechte Stimmung herrschte im Telekom-Sektor. Bei Verizon ging es um 3,5 Prozent bergab, obwohl nach einem guten Quartalsbericht die Ziele für das Gesamtjahr angehoben wurden. Am Markt hieß es, die Branche leide weiter unter der Sorge vor neuer Konkurrenz durch den Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Die Titel von Charter Communications büßten sogar fast sechs Prozent ein.

    Bei Surgery Partners sprang der Kurs um fast die Hälfte nach oben, nachdem bekannt wurde, dass das gemeinnützige katholische Gesundheitsunternehmen Bon Secours Mercy Health ein Angebot für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter chirurgischer Versorgungsleistungen abgab./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 222,9 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 21:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +55,17 %/+106,89 % bedeutet.





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